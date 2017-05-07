Другой Мирча и еще пара примеров, которым не будет рад Луческу
Как работали в России соотечественники главного тренера «Зенита». Спойлер: не всегда хорошо.
Мирча Редник
главный тренер «Алании» в 2009-м.
Перед Мирчей Редником, пришедшим в команду из бухарестского «Динамо», поставили задачу вывести «Аланию» из первого дивизиона в
Дан Петреску
главный тренер «Кубани» в 2010—2012-м.
После вылета Кубани в ФНЛ в 2010 году на пост главного тренера пригласили Дана Петреску, в его штаб вошли еще два румынских специалиста Думитру Стынгачу и Кристинел Пожар. Успешно преодолев соперников по ФНЛ, команда вернулась в
главный тренер «Динамо» в 2012—2014-м
При румынских специалистах шедшее последним «Динамо» сразу же обыграло «Локомотив», а затем выдало беспроигрышную серию из 14 матчей, но
главный тренер «Кубани» в 2016-м.
После вылета в ФНЛ «Кубань» вновь подписала Петреску. Румын ушел после всего трех побед в 15 матчах. Сейчас он тренирует «Аль-Наср» из Дубая.
Доринел Мунтяну
главный тренер «Мордовии» в 2012—2013-м.
После выхода в
главный тренер «Кубани» в 2013-м.
После неудачного сезона в Саранске Мунтяну выпал шанс попробовать себя в краснодарской «Кубани». Мунтяну и его румынский помощник Даниэл Тудор проработали 12 туров, в которых команда набрала всего 14 очков. После чего по обоюдному согласию румыны ушли. С 2016 года Мунтяну возглавляет иракский клуб «Захо».
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