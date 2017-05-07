Другой Мирча и еще пара примеров, которым не будет рад Луческу

Мирча Редник

главный тренер «Алании» в 2009-м.

Перед Мирчей Редником, пришедшим в команду из бухарестского «Динамо», поставили задачу вывести «Аланию» из первого дивизиона в премьер-лигу, однако из-за множества очков, потерянных в домашних матчах (5 поражений в 17 матчах), команда заняла 3-е место и вышла в премьер-лигу только из-за финансовых проблем у ФК «Москва». К моменту, когда это случилось, Редник уже подписал контракт с азербайджанским клубом «Хазар-Ленкорань». Несмотря на то, что руководство «Алании» хотело бы продолжить работу с Мирчей. Сейчас Редник тренирует бельгийский «Руаяль Мускрон-Перувельза».

Дан Петреску

главный тренер «Кубани» в 2010—2012-м.

После вылета Кубани в ФНЛ в 2010 году на пост главного тренера пригласили Дана Петреску, в его штаб вошли еще два румынских специалиста Думитру Стынгачу и Кристинел Пожар. Успешно преодолев соперников по ФНЛ, команда вернулась в премьер-лигу. В сезоне 2011−12 «Кубань» заняла 6-е место, при этом ни разу не проиграв лидерам чемпионата «Зениту» и «ЦСКА». После несомненно успешной работы в клубе Дана Петреску и его помощников пригласили в московское «Динамо».

главный тренер «Динамо» в 2012—2014-м

При румынских специалистах шедшее последним «Динамо» сразу же обыграло «Локомотив», а затем выдало беспроигрышную серию из 14 матчей, но из-за неудач в последних турах не смогло пробиться в Еврокубки по окончании сезона. В следующем сезоне после поражения от «Анжи» 0:4 Петреску с помощником Стынгачу покинул пост главного тренера. Кристинел Пожар остался и до сих пор работает в «Динамо».

главный тренер «Кубани» в 2016-м.

После вылета в ФНЛ «Кубань» вновь подписала Петреску. Румын ушел после всего трех побед в 15 матчах. Сейчас он тренирует «Аль-Наср» из Дубая.

Доринел Мунтяну

главный тренер «Мордовии» в 2012—2013-м.

После выхода в премьер-лигу возглавить «Мордовию» на вторую часть сезона предложили Доринелу Мунтяну. Ему не удалось переломить ход сезона, несмотря на победу над «Спартаком». Команда, одержав всего 3 победы в 11 матчах, заняла 15-е место и снова вылетела в ФНЛ, на этом работа Мунтяну в «Мордовии» закончилась.

главный тренер «Кубани» в 2013-м.

После неудачного сезона в Саранске Мунтяну выпал шанс попробовать себя в краснодарской «Кубани». Мунтяну и его румынский помощник Даниэл Тудор проработали 12 туров, в которых команда набрала всего 14 очков. После чего по обоюдному согласию румыны ушли. С 2016 года Мунтяну возглавляет иракский клуб «Захо».