«Зенит» на новой арене: тестировать нельзя отказаться
«Зенит» продолжает тестировать стадион на Крестовском острове.
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Матч с «Тереком» станет вторым футбольным тестовым испытанием для арены «Санкт-Петербург».
Это
У новой арены на Крестовском острове Северной столицы не только сложное прошлое, но и непростое настоящее. Такого нет ни у одного стадиона, который примет этим летом матчи Кубка конфедераций. Хотя бы потому, что ни «Фишт», ни «Казань Арена», ни стадион «Спартака» не рассчитаны на такое количество зрителей. 23 тысяч болельщиков, побывавших недавно на финале Кубка России в Сочи и удовлетворившие строгую инспекцию ФИФА, ни в какое сравнение не идут с 60 тысячами зрителей, которые в идеале должен собрать «Санкт-Петербург» 17 мая — на последнем перед Кубком конфедераций футбольном матче.
Можно сколько угодно спорить о том, какая в России команда самая популярная, но факт остается фактом — «Зениту» под силу выполнить эту сверхзадачу и собрать на рядовую, в сущности, игру с «Краснодаром» такую аудиторию. Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин даже не смог сразу найти ответ на вопрос журналистов, почему именно «Зениту» предложили тестировать новую арену.
После некоторого замешательства Сорокин в ходе технического брифинга после первой игры на «Санкт-Петербурге» заявил, что при наличии столь популярной в пятимиллионном городе команды, искать другие кандидатуры испытателей было бы странно. Незадолго до этого генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов в интервью высказывался в том смысле, что клуб и рад был бы последние домашние игры сезона, которые, если заглянуть в турнирную таблицу РФПЛ, не являются для
Одной из главных мишеней для критики после первого тестового матча стал газон арены «Санкт-Петербург». Он, как, впрочем, ещё год назад предупреждали в «Зените», настолько далёк от идеального, что некоторые горячие головы тут же задались вопросом, а можно ли быстро поменять траву накануне Кубка конфедераций, чтобы не позориться перед
Результаты их работы были видны уже на матче с «Уралом». Ещё 9 марта, когда на новой арене отмечали 100 дней до старта Кубка конфедераций, газон «Санкт-Петербурга» выглядел, мягко говоря, удручающе:
Когда строители отрапортовали о том, что новый стадион в Петербурге сдан в эксплуатацию, в «Зените» сообщили о более тысячи технических замечаний, которые предстоит устранить, чтобы железобетонная коробка на Крестовском острове стала похожа на футбольную арену. За несколько дней до первого тестового матча «Санкт-Петербург» ещё не имел лицензии на право проводить даже матчи РФПЛ — профильная комиссия РФС заявляла о паре десятков замечаний, устранение которых требуется для получения такого документа. Стоит ли напоминать, за чей счёт эти огрехи устранялись?
Не стоит при этом забывать, что «Зенит» — спору нет, один из самых богатых клубов России — вынужден работать в жёстких условиях финансового
А ведь «Зенит» не только не является и никогда не будет хозяином нового стадиона. Сегодня его отношения с владельцем арены — администрацией города — даже никак особо документально не оформлены, если не считать меморандума, вся суть которого сводится к тому, что клуб в обозримом будущем получит это спортивное сооружение в аренду и управление. Пока же
Кстати, в Ростове ещё до завершения строительства стадиона к чемпионату мира — 2018 уже идут разговоры о том, кто будет содержать арену после турнира. Клуб «Ростов» непрозрачно намекает на то, что такие расходы ему просто не по карману. Аналогичные разговоры ведутся в Калининграде, а в Саранске и вовсе настаивают на том, чтобы новый стадион был взят на федеральное довольствие. Не торопится переезжать и обживаться на «Казань Арене» местный «Рубин», да и самый посещаемый стадион «Открытие Арена» явно не скоро начнет приносить серьёзную прибыль своему владельцу. И только в случае с Петербургом
Впрочем, судя по благодушию российских чиновников, отвечающих за организацию Кубка конфедераций, ни у кого нет сомнений, что через месяц, когда в Петербурге состоится открытие турнира, на новом стадионе будет комфортно и футболистам, и зрителям, и многочисленным функционерам. «Зениту» же в качестве бонуса достанется ещё с десяток критических стрел и неизбежные имиджевые потери, которые у нас переводить в деньги
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