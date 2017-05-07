«Зенит» на новой арене: тестировать нельзя отказаться

Матч с «Тереком» станет вторым футбольным тестовым испытанием для арены «Санкт-Петербург».

Это сомнительно-почётное право, учитывая долгий негативный бэкграунд питерского стадиона, досталось «Зениту». Остаётся только позавидовать уровню социальной ответственности клуба, с именем которого неизменно и совершенно незаслуженно пытались связывать все скандалы вокруг строительства арены. Если учесть, сколько брешей было пробито в имидже клуба этим строительством, к которому «Зенит» не имел никакого отношения, не зазорным было бы и отказаться от роли «новосёла». Тем более, что родным домом, как думают некоторые, этот стадион для сине-бело-голубых не стал и не станет в обозримом будущем, а собственных — клубных средств в его обустройство придется вложить и уже вкладывается немало.

У новой арены на Крестовском острове Северной столицы не только сложное прошлое, но и непростое настоящее. Такого нет ни у одного стадиона, который примет этим летом матчи Кубка конфедераций. Хотя бы потому, что ни «Фишт», ни «Казань Арена», ни стадион «Спартака» не рассчитаны на такое количество зрителей. 23 тысяч болельщиков, побывавших недавно на финале Кубка России в Сочи и удовлетворившие строгую инспекцию ФИФА, ни в какое сравнение не идут с 60 тысячами зрителей, которые в идеале должен собрать «Санкт-Петербург» 17 мая — на последнем перед Кубком конфедераций футбольном матче.

Можно сколько угодно спорить о том, какая в России команда самая популярная, но факт остается фактом — «Зениту» под силу выполнить эту сверхзадачу и собрать на рядовую, в сущности, игру с «Краснодаром» такую аудиторию. Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин даже не смог сразу найти ответ на вопрос журналистов, почему именно «Зениту» предложили тестировать новую арену.

После некоторого замешательства Сорокин в ходе технического брифинга после первой игры на «Санкт-Петербурге» заявил, что при наличии столь популярной в пятимиллионном городе команды, искать другие кандидатуры испытателей было бы странно. Незадолго до этого генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов в интервью высказывался в том смысле, что клуб и рад был бы последние домашние игры сезона, которые, если заглянуть в турнирную таблицу РФПЛ, не являются для сине-бело-голубых проходными, провести на «Петровском». Но выбирая между интересами команды и, как бы громко и пафосно это не звучало, страны, принимающей этом и следующем году два крупнейших футбольных турнира планеты, «Зенит» остановился на вторых и… получил очередную порцию негатива в свой адрес.

Одной из главных мишеней для критики после первого тестового матча стал газон арены «Санкт-Петербург». Он, как, впрочем, ещё год назад предупреждали в «Зените», настолько далёк от идеального, что некоторые горячие головы тут же задались вопросом, а можно ли быстро поменять траву накануне Кубка конфедераций, чтобы не позориться перед топ-сборными, которые приедут на турнир. На что все тот же Алексей Сорокин ответил: вариант экстренной замены газона существует, но к нему вряд ли придётся прибегать. А глава РФС Виталий Мутко напомнил, что в «Зените» работают лучшие агрономы страны. Сегодня именно они делают всё, чтобы газон арены «Санкт-Петербург» не уступал полю на «Петровском», признанному лучшим в стране.

Результаты их работы были видны уже на матче с «Уралом». Ещё 9 марта, когда на новой арене отмечали 100 дней до старта Кубка конфедераций, газон «Санкт-Петербурга» выглядел, мягко говоря, удручающе: жёлто-бурая трава, «мягкая и тяжёлая», по признанию одного из бывших футболистов, потоптавшего в ходе церемонии поле. Для сравнения: в это же время на «Петровском» газон был зелен и уже успел принять матч плей-офф Лиги Европы. Именно этот факт поставил под сомнение утверждение некоторых заинтересованных представителей генподрядчика о том, что «Зенит» уже год курирует состояние поля на новой арене и без него там и травинка не прорастет. Судя по стремительным изменениям, которые начали происходить с газоном месяц назад (когда, по словам Максима Митрофанова, агрономы клуба, наконец, «зашли» на стадион), беспокоиться о том, выдержит ли он четыре матча Кубка конфедераций, действительно не стоит — тут Мутко и Сорокин правы. Но и ждать, что за месяц да ещё при закрытой крыше, да ещё в условиях непрекращающихся ни на минуту строительных работ, газон к первому матчу должен был выглядеть идеально, как-то наивно.

Когда строители отрапортовали о том, что новый стадион в Петербурге сдан в эксплуатацию, в «Зените» сообщили о более тысячи технических замечаний, которые предстоит устранить, чтобы железобетонная коробка на Крестовском острове стала похожа на футбольную арену. За несколько дней до первого тестового матча «Санкт-Петербург» ещё не имел лицензии на право проводить даже матчи РФПЛ — профильная комиссия РФС заявляла о паре десятков замечаний, устранение которых требуется для получения такого документа. Стоит ли напоминать, за чей счёт эти огрехи устранялись?

Не стоит при этом забывать, что «Зенит» — спору нет, один из самых богатых клубов России — вынужден работать в жёстких условиях финансового фейр-плей УЕФА, то есть соотносить свои расходы с доходами. Траты на новый стадион, как ни крути, в эту схему не вписываются — расходы окупятся нескоро. По мнению Максима Митрофанова, чтобы новый стадион приносил клубу те же дивиденды, что и «Петровский», клубу нужно ежематчево собирать на нём не менее 40−45 тысяч зрителей. А если кому-то кажется, что такой «мелочью», как финансовый фейр-плей, можно и пренебречь, стоит вспомнить печальную еврокубковую историю «Динамо» или «бодание» с УЕФА владельца «Краснодара» Сергея Галицкого, который до сих пор пытается оспорить наложенные на его клуб штрафные санкции, кивая на строительство стадиона и содержание футбольной академии. У «Зенита», к слову, тоже есть академия, да и новый стадион требует вложений. В том виде, как сейчас, стадион для питерцев, честно говоря, как чемодан без ручки, который трудно нести, но, увы, невозможно бросить — хотя бы ради всё того же пресловутого имиджа страны.

А ведь «Зенит» не только не является и никогда не будет хозяином нового стадиона. Сегодня его отношения с владельцем арены — администрацией города — даже никак особо документально не оформлены, если не считать меморандума, вся суть которого сводится к тому, что клуб в обозримом будущем получит это спортивное сооружение в аренду и управление. Пока же сине-бело-голубые всего лишь испытатели, с риском для собственного имиджа и интересов тестирующие стадион. При этом от клуба почему-то ждут, что он уже сейчас начнёт вкладывать в него немалые деньги. Это всё равно, как если бы вас пустили пожить в только что построенную квартиру с условием, что через месяц она вашими усилиями превратится в обустроенное и комфортное жильё премиум-класса. А заодно предложат ликвидировать строительные недочёты. Как вам такие условия?

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 27, 7.05.2017, 19:00 -:- Зенит Терек

Кстати, в Ростове ещё до завершения строительства стадиона к чемпионату мира — 2018 уже идут разговоры о том, кто будет содержать арену после турнира. Клуб «Ростов» непрозрачно намекает на то, что такие расходы ему просто не по карману. Аналогичные разговоры ведутся в Калининграде, а в Саранске и вовсе настаивают на том, чтобы новый стадион был взят на федеральное довольствие. Не торопится переезжать и обживаться на «Казань Арене» местный «Рубин», да и самый посещаемый стадион «Открытие Арена» явно не скоро начнет приносить серьёзную прибыль своему владельцу. И только в случае с Петербургом почему-то в порядке вещей считается, что «Зениту» сильно повезло получить «Санкт-Петербург». Хотя, даже по скромным подсчетам оргкомитета «Россия-2018», содержание такого стадиона в течение года обойдётся в 250 млн долларов. Не считая денег, которые уже вложил и ещё вложит играющий на нём клуб.