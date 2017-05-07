«Зенит» и «Краснодар» потеряют очки?

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

ОРЕНБУРГ — КРАСНОДАР

7 мая. Оренбург. Стадион «Газовик». 14.00 (НАШ ФУТБОЛ).

СУДЬЯ: Вилков (Нижний Новгород).

ПОТЕРИ

«Оренбург»: Абакумов, Г. Габулов, М. Кержаков (травм.), Малых (дисквал.).

«Краснодар»: Крицюк, Окриашвили (травм.), Торбинский (дисквал.).

ПОД СОМНЕНИЕМ

«Оренбург»: Афонин, Дюриш, Ойеволе.

«Краснодар»: Мамаев, Шишкин.

НОВОСТИ КОМАНД

Голкипер «Оренбурга» Михаил Кержаков, арендованный у «Зенита», не стал комментировать ситуацию с возможным пропуском концовки сезона из-за травмы.

— Без комментариев, — заявил Кержаков на вопрос о ходе его восстановления после травмы колена.

Президент «Оренбурга» Василий Столыпин после матча 26-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (1:1) заявил, что главный арбитр встречи Сергей Карасев ошибся в назначении пенальти в ворота его команды. Руководитель считает, что никакого 11-метрового в этой ситуации не было.

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов был признан лучшим футболистом команды в апреле по версии болельщиков, информирует клубная пресс-служба. Третье место занял полузащитник Шарль Каборе, собравший 10,1 процента голосов. За ставшего вторым вратаря Андрея Синицына проголосовало 20 процентов респондентов.



Лучший бомбардир чемпионата Нигерии Стивен Одей привлек внимание ряда европейских клубов, среди которых оказался и российский «Краснодар», сообщает Voetbalzone.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

В нынешнем сезоне «Оренбург» и «Краснодар» встречаются в третий раз. Любопытно, что в первом и втором случае 90 минут не выявили победителя. Матч первого круга завершился со счетом 3:3, а основное время матча 1/8 финала Кубка России — 2:2. Тогда «быки» выиграли в дополнительное время, благодаря голу Гранквиста.

«Краснодар» не проигрывает в чемпионате 10 матчей подряд. Последнее поражение «быки» потерпели 1 декабря в Грозном в матче с «Тереком».

«Краснодар» не пропускает в четырех последних матчах подряд. В то же время с 12 ничьими это самая миролюбивая команда чемпионата.

ЦИТАТЫ

Благое ГЕОРГИЕВ, полузащитник «Оренбурга»:

— Догнать «Анжи» и «Урал» вполне возможно. Впереди еще четыре тура. Понимаю, что наш календарь не из легких, но мы верим в себя. Смотрел матч «быков» с «Анжи». Был уверен в их победе, ведь футбол команды — один из лучших в чемпионате. А получилась ничья. Это еще раз доказывает, что легких игр в чемпионате нет, в каждом матче можно потерять очки.

Андрей СИНИЦЫН, вратарь «Краснодара»:

— Игра команды после смены главного тренера в принципе перестроилась. Раньше мы были ориентированы исключительно на атаку, и из-за этого порой у нас случались провалы в обороне. Соперникам удавалось проводить много опасных контратак. Сейчас мы действуем более сбалансированно, равномерно распределяем свою игру между атакой и обороной, отсюда и меньше опасных моментов у наших ворот.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 27, 7.05.2017, 14:00 -:- Оренбург Краснодар

ПРОГНОЗ

Сергей ВЕДЕНЕЕВ, бывший защитник «Зенита», ЦСКА и «Крыльев Советов»:

0:1. «Краснодар» точно забьет хотя бы один гол, а сумеет ли «Оренбург» ответить тем же — большой вопрос.

Сергей ЯРЕМЕНКО, корреспондент «СЭ»:

1:0. Команда Роберта Евдокимова редко проигрывает на своем поле. Рискну предположить, что бьющийся за выживание «Оренбург» способен на сенсацию в битве с «Краснодаром».

РУБИН — УФА

7 мая. Казань. Стадион «Казань Арена». 16.30 (НАШ ФУТБОЛ).

СУДЬЯ: Москалев (Воронеж).

ПОТЕРИ

«Рубин»: Бурлак, Лестьенн, Сонг (травм.).

«Уфа»: —.

ПОД СОМНЕНИЕМ

«Рубин»: —.

«Уфа»: Абдулавов, Фатаи.

НОВОСТИ КОМАНД

В четверг три основных игрока «Рубина» Алекс Сонг, Максим Лестьенн и Тарас Бурлак пропустили тренировку команды из-за травм. Кроме того, Сонг и Лестьенн, по всей видимости, уже не сыграют до конца сезона. Отметим, что к работе в общей группе приступили Карлос Самбрано и Жонатас, пропустившие последний матч.

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия в преддверии матча 27-го тура чемпионата России против «Уфы» заявил, что ставит на конец сезона перед командой максимальную задачу.

— Задача на остаток сезона — четыре победы, — заявил Грасия.

По данным одного из аналитических агентств зарубежные СМИ в 2016 году чаще всего отмечали Башкирию в связи с футболом. Около сотни публикаций было посвящено переходу полузащитника футбольного клуба «Уфа» Александра Зинченко в английский «Манчестер Сити». Кроме того, отмечается, что с выходом ФК «Уфа» в премьер-лигу башкирская команда неизменно входит в число наиболее упоминаемых брендов Башкортостана в ведущих англоязычных СМИ.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

В прошлом туре «Рубин», обыграв «Локомотив» (1:0), прервал свою безвыигрышную серию, которая длилась 8 матчей.

59,3 процентов очков в этом чемпионате (19 из 32 очков) «Рубин» набрал на своем поле (5 побед, 4 ничьи, 4 поражения, разница мячей 13−9).

«Уфа» еще ни разу не выигрывала у «Рубина». В пяти предыдущих встречах этих соперников дважды побеждали казанцы, еще три встречи завершились вничью. При этом во всех пяти предыдущих встречах забивали обе команды.



«Уфа» идет на третьем месте по количеству очков набранных на чужих полях. В гостях уфимцы заработали 20 очков (6 побед, 2 ничьи, 5 поражений). Больше очков на выезде набрали только «Спартак» и ЦСКА — по 24 балла.

ЦИТАТЫ

Мориц БАУЭР, защитник «Рубина»:

— «Уфа» — очень хорошая команда, у них неплохой тренер. Играть против них будет непросто. Нам надо улучшать наше положение в турнирной таблице, мы должны бороться против каждого соперника. Нам нужно принять во внимание построение соперника, «Уфа», возможно, будет играть в три защитника, под это надо подстроиться. В первом круге мы играли на искусственном газоне, а сейчас будем играть на нормальной траве на «Казань Арене», нам надо добыть в этой игре три очка.

Сергей СЕМАК, главный тренер «Уфы»:

— «Рубин» — это очень хорошая команда, которая, к большому сожалению, набрала не так много очков. По комплектованию одна из ведущих наших команд. Они прервали свою неудачную серию, естественно, с позитивом будут настроены на нас.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 27, 7.05.2017, 16:30 -:- Рубин Уфа

ПРОГНОЗ

Сергей ВЕДЕНЕЕВ, бывший защитник «Зенита», ЦСКА и «Крыльев Советов»:

1:1. Это встреча равных команд. Поставлю на ничью.

Сергей ЯРЕМЕНКО, корреспондент «СЭ»:

1:1. Пусть в футболе у поединков Казани и Уфы нет таких традиций, как у хоккейного «зеленого дерби», но и здесь все будет очень принципиально.

ЗЕНИТ — ТЕРЕК

7 мая. Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-Петербург». 19.00 (НАШ ФУТБОЛ. Матч ТВ).

СУДЬЯ: Сельдяков (Балашиха).

ПОТЕРИ

«Зенит»: Кокорин, Рязанцев, Файзулин (травм.).

«Терек»: -

ПОД СОМНЕНИЕМ

«Зенит»: -

«Терек»: Дьембер.

НОВОСТИ КОМАНД

Болельщики «Зенита» выбрали лучшим игроком команды в апреле голкипера Андрея Лунева, сообщает официальный сайт клуба. В минувшем месяце 25-летний вратарь провел пять матчей, в которых пропустил три мяча.

Второе место в голосовании занял защитник Ибрагим Цаллагов, третье — защитник Бранислав Иванович.

На матче 27-го тура чемпионата России «Зенит» — «Терек» ожидается до 30 тысяч болельщиков.

Это будет второй официальный поединок на стадионе «Санкт-Петербург». В первой игре — против «Урала» (2:0) — на арену пустили около 22 тысяч, столько же, сколько вмещал старый стадион питерцев «Петровский».

Генеральный директор «Терека» Ахмед Айдамиров подчеркнул, что клуб продлит соглашение с полузащитником Олегом Ивановым. Действующий контракт хавбека с грозненцами рассчитан до 30 июня.

— С Олегом Ивановым контракт будет продлен, — цитирует ТАСС Айдамирова. — На какой срок? Потерпите месяц, все узнаете.

КДК РФС оштрафовал «Терек» за использование в матче 26-го тура чемпионата России с «Уралом» (5:2) громкоговорящей связи на стадионе для поддержки принимающей команды на 100 тысяч рублей.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

В четырех последних домашних матчах против «Терека» «Зенит» потерпел два поражения.

«Зенит» в текущем сезоне не потерпел ни одного поражения на своем поле и забил больше всех голов (27) в домашних матчах.

Грозненцы выиграли два последних матча в противостоянии с «Зенитом».

«Терек» одержал 3 победы в 11-ти выездных матчах в нынешнем сезоне.

ЦИТАТЫ

Андрей ЛУНЕВ, вратарь «Зенита»:

— «Терек» — хорошая команда, хороший коллектив. Они стараются бороться на место в еврокубках. У них устоявшийся костяк. Нас ждет непростая игра. Мы сейчас оторвались от ЦСКА, нам нужно закончить сезон как минимум на втором месте.

Аблай МБЕНГ, нападающий «Терека»:

— В двух последних играх я забил три мяча, что является для меня хорошей мотивацией. И для команды, думаю, тоже, так как после забитых мячей мы начали играть лучше. Мы сохраним эту мотивацию для игры с «Зенитом», чтобы, поехав туда, забивать и побеждать.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 27, 7.05.2017, 19:00 -:- Зенит Терек

ПРОГНОЗ

Сергей ВЕДЕНЕЕВ, бывший защитник «Зенита», ЦСКА и «Крыльев Советов»:

2:1. «Терек» плохо играет на выезде. Думаю, «Зенит» победит.

Сергей ЯРЕМЕНКО, корреспондент «СЭ»:

1:1. Команда Мирчи Луческу выиграла три матча подряд, но ни в одном из них не показала выдающейся игры. Против «Терека» класса игроков и удачи может и не хватить.