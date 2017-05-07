«Спартак» может стать чемпионом России по футболу в случае осечки «Зенита»

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Хотя к игре «Зенита» в последнее время есть немало претензий, команда Мирчи Луческу одержала три победы подряд с общим счетом 5:0. «Зенит» стал фаворитом в борьбе за второе место и Лигу чемпионов, при этом команда сохраняет шансы и на первую строчку. Однако в случае потери очков во встрече с «Тереком» «Зенит» лишится возможности опередить «Спартак» и коронует красно-белых в чемпионате страны.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 27, 7.05.2017, 19:00 -:- Зенит Терек

Накануне одержал победу и главный конкурент «Зенита» в борьбе за второе место и Лигу чемпионов ЦСКА. «Зенит» теперь отстает от армейцев на одно очко и даже в случае ничьей останется на третьем месте, уступая ЦСКА по результатам личных встреч.

«Зенит» проведет второй матч на новом стадионе «Санкт- Петербург» — ранее здесь был со счетом 2:0 повержен «Урал». Румынский наставник «Зенита» Мирча Луческу вновь выразил опасения состоянием поля, решив не проводить там предматчевую тренировку. Луческу считает, что минут 15−20 молодая трава стадиона выдержит нагрузку, а затем начнет «рваться» — но это нормальное явление для новой арены. «Такие поля идут на пользу командам, которые обороняются, и я предупредил ребят на теоретическом занятии, чтобы они не обращали внимания на потери и технические ошибки», — рассказал Луческу.

Однако сопернику «Зенита» также необходима только победа. «Терек» сохраняет надежды на четвертое место и путевку в Лигу Европы, отставая от «Краснодара» на шесть очков, но поражение и даже ничья в Санкт-Петербурге сделает шансы грозненцев сыграть в еврокубках исключительно теоретическими. Команда Рашида Рахимова в первом круге победила «Зенит» со счетом 2:1, когда двумя мячами отметился албанец Беким Балай. Весной главной ударной силой грозненцев стал Аблай Мбенг, который забил три гола в двух последних встречах.

Матч «Зенит» — «Терек» начнется в 19:00 мск, главный арбитр — Владимир Сельдяков из подмосковной Балашихи.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 27, 7.05.2017, 14:00 -:- Оренбург Краснодар

«Краснодар» убегает от «Ростова»

Игровой день начнется матчем между «Оренбургом» и «Краснодаром». Хозяева решают задачу сохранения места в премьер-лиге в своем дебютном сезоне, кубанцы же борются за путевку в Лигу Европы. Накануне проиграл свой матч «Ростов», и в случае победы кубанцы будут опережать соседей уже на шесть очков. Победивший ростовчан тульский «Арсенал» сместил «Оренбург» на 13-е место, и в случае неудачи в ближайшем матче новички премьер-лиги могут оказаться в зоне прямого вылета.

«Оренбург» в нынешнем сезоне крайне неудачно играет с командами из лидирующей группы, на своем поле проиграв и ЦСКА, и «Спартаку», и «Зениту». Однако подопечные Роберта Евдокимова в ноябре провели яркий гостевой матч с «Краснодаром», который завершился со счетом 3:3. Пропустив два быстрых гола, оренбуржцы сумели уже к 31-й минуте выйти вперед, хотя защитник хозяев Александр Мартынович в итоге сравнял счет.

В составе «Оренбурга» дважды в том матче отличился защитник Владимир Полуяхтов, который больше в премьер-лиге не забивал, а завершали матч команды вдесятером. Удаленный у гостей за удар соперника по ногам защитник Андрей Малых на сей раз против «Краснодара» не сыграет из-за дисквалификации.

Матч пройдет на стадионе «Газовик», начало — 14:00 мск. Главным арбитром назначен Михаил Вилков из Нижнего Новгорода. Два тура назад Вилков обслуживал домашнюю игру «Оренбурга» против «Зенита», который победил благодаря назначенному в ворота хозяев пенальти.

Если «Оренбург» наберет хотя бы очко, даже теоретические шансы остаться в премьер-лиге потеряет «Томь».

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 27, 7.05.2017, 16:30 -:- Рубин Уфа

Утешительный матч в Казани

В 16:30 мск на «Казань-Арене» «Рубин» сыграет с «Уфой». Еще месяц назад команды претендовали на путевку в Лигу Европы, однако последние неудачи оставили их без шансов на четвертое место и вне финала Кубка России. «Уфа» в любом случае проводит лучший сезон в истории — ранее команда дважды занимала 12-е место в премьер-лиге, на сей раз избежала борьбы за выживание и может рассчитывать на место в шестерке лучших.

«Рубин» же, еще не гарантировав себе место в элите, болельщиков разочаровал, хотя еще может успешно выступить на финише сезона. Неделю назад команда Хави Грасии прервала серию из восьми матчей без побед, обыграв в гостях «Локомотив» (1:0).

Матч казанцев с уфимцами обслужит судейская бригада во главе с Владимиром Москалевым из Воронежа.

27-й тур стартовал в субботу, когда «Амкар» проиграл ЦСКА (0:2), тульский «Арсенал» победил «Ростов» (1:0), а «Спартак» с таким же счетом — «Томь». В понедельник встречаются «Урал» и «Крылья Советов», а также «Анжи» и «Локомотив».

В чемпионате России лидирует «Спартак» — 63 очка (27 матчей). 53 очка набрал ЦСКА (27), 52 очка у «Зенита» (26).