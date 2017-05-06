«Спартак», ЦСКА, «Ростов»: тусклая суббота

Начало 27-го тура как иллюстрация ко всему XXV чемпионату России, из которого запомнятся только многочисленные сухие серии, неприлично низкая результативность и бесконечные судейские ошибки.

Для характеристики субботних матчей очень хорошо подходят два расхожих, вечных, как сам футбол, тренерских резюме: «Довольны игрой, но не результатом» и «Довольны результатом, но не игрой». Из шести наставников встречавшихся команд подобную оценку происшедшему, завуалированно или прямым текстом, дали пятеро, и только Гаджи Гаджиев признал: что наработали — то и получили. Сергей Кирьяков отвешивал поклоны госпоже Удаче; Иван Данильянц с непреходящей даже в минуты счастья печалью в глазах тосковал об уйме неиспользованных возможностей; Виктор Гончаренко безо всякого кокетства раскритиковал действия ЦСКА в первом тайме и скупо похвалил за старательность в выполнении плана на второй.

На «Открытие Арене» досадовали оба специалиста. Массимо Каррера вообще не пришел на пресс-конференцию и отказался от телевизионного флешмоб-интервью. Валерий Петраков, глядя, как стойко сражается его команда с безоговорочным лидером, а иногда даже опасно контратакует, вправе был рассчитывать на большее.

Самоуверенное отношение «Спартака» наиболее ярко выразилось в незабитом мяче Зе Луиша. Против ЦСКА, «Зенита», «Локомотива» форвард, принимая передачу на линии вратарской, пробил бы сразу, в касание — головой, ногой, коленом, — в любой из четырех углов или под опорную ногу вратарю. Тут же, чувствуя вольницу, рассупонился, подвернул себе мяч поудобнее, замахнулся от уха — и долго еще потом озирался по сторонам, недоумевая, куда это подевался мяч. Ровно то же самое, разве что не так гротескно, происходило вблизи ворот «Томи» и с другими спартаковцами. В итоге соавтором победы и гола Промеса — практически «золотых» — стал не один из них, а судья Сухой.

Сухим, к слову, получился и весь этот чемпионат, но «Спартак», его выигравший, в этом не только не виноват, наоборот — он оказался едва ли не единственным светлым образом в этом бескрайне унылом турнире, полностью сотканном из проблем. За исключением стремительного взлета красно-белых, не было в нем больше ни одного приятного сюрприза, ни одной перемены на иерархических лестницах. Топ-клубы делят места в еврокубках, середняки теснятся в своем кругу, пришельцы из ФНЛ борются за выживание, Смолов, Дзюба и Промес по-прежнему забивают чаще других, Акинфеев по-прежнему самый надежный голкипер. Впрочем, конкуренцию ему неожиданно составил ростовчанин Медведев — и мог в субботу, не добившись в футболе еще ровным счетом ничего, стать легендой на все времена, проведя 1000 сухих минут. Но партнеры, здорово помогавшие ему в предыдущих играх приблизиться к этой отметке вплотную, на этот раз подкачали.

Акинфеев, в свою очередь, повторил собственный рекорд по числу сухих встреч в чемпионате, который к подобным успехам целиком и полностью располагал, обвалив показатели результативности до нулей. Причем нынешнее достижение Игоря, на мой взгляд, значительно весомее прежнего, поскольку тогда у ЦСКА была более прочная оборона, да и в целом команда действовала сильнее. Перестройка Гончаренко, спору нет, уже начинает приносить плоды: стремительное развертывание контратак, когда все несутся вперед проторенными маршрутами на реактивной скорости, и мяч с ювелирной точностью переходит из ног в ноги, очень радует глаз. Но эти всплески спорадичны и происходят только после неточностей соперника.

В позиционной же игре, когда соперник тактически и морально строг, армейцы смотрятся тривиально и отнюдь не классно. В первом тайме пермского матча, поменяйся футболисты обеих команд майками, зрители ничего бы не заподозрили. Не удивительно, что и «Амкар» почуял себя ровней экс-чемпиону страны и после перерыва решил с ним позаигрывать с хозяйским самомнением. Тут-то их и сразило единственное отточенное оружие армейцев — контратака. И абсолютно сухая игра закончилась почти разгромом.

Единственный вывод, напросившийся по итогам дня: к Лиге чемпионов сегодня не готов ни один российский клуб. С таким футболом, как в 27-м туре, им там головы снесут.