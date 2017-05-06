Бубнов: Для «Томи» это был суперматч, у них двое школьников к ЕГЭ готовятся

«Я бы не стал говорить, что «Спартак» недонастроился. Футболисты носились, прессинговали и желание победить было заметно. Другое дело, что можно говорить об усталости. По крайней мере, такое складывалось впечатление. В то же время оправдывать такую игру усталостью — несерьезно. По счету это 27-й тур, но, по сути, команда после перерыва сыграла лишь 10 матчей. С чем связано то, что «Спартак» выглядел уставшим, сказать тяжело. Что касается «Томи», то у них в стартовом составе появился опытный защитник Пульич, опытный вратарь Солосин, и это тоже сказалось на матче. С ними и «Зенит» мучился в Томске, и «Спартак» сейчас. Команда Петракова вышла с мыслью, что ей терять нечего. Да и пацаны в команде обученные, хорошие. На таком стадионе сыграть — праздник. Они и сыграли, показав свой лучший футбол в сезоне. Каррера, кстати, перед игрой говорил, что «Спартак» ждет одна из самых сложных игр в сезоне. Так и получилось. После матча вы видели, каким недовольным он был. Кто бы в составе томичей не вышел, разница в классе просто огромная, и «Спартак» должен был побеждать куда увереннее. Моменты у хозяев были, но реализовать их они не смогли.

«Спартаку» не хватало скорости. В первую очередь, не скорости движения футболистов, а мяча. По Зобнину было видно, что он «наелся», Луис Адриано вышел и вообще ничего не показал. Так что, отсутствие свежести сильно бросалось в глаза, особенно в первом тайме. Казалось, что после перерыва «Спартак» добавит в темпе и придавит уставших соперников, но сделать он это не смог. Для «Томи» же это вообще был суперматч. Они вполне могут считать, что не проиграли, судя по тому, какой футбол показала команда. У них в составе двое школьников, которые к ЕГЭ готовятся, представляете. Опыта и сил им не хватает, а вот желания хоть отбавляй. Ребята в «Томи» способные и видно, что у них есть будущее.