Петраков: «Спартак» забил с сомнительного пенальти

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В субботу вечером российский футбольный трон остался без хозяина. ЦСКА даже математически утратил возможность защитить титул, официально сложив с себя звание чемпиона страны. Численность соискателей золота сократилась теперь до двух. После победы «Спартака» над «Томью» (1:0) петербургский «Зенит» отстает от лидера на 11 очков, имея матч в запасе. В воскресенье подопечные Мирчи Луческу примут на своем новом стадионе «Терек».

К слову, красно-белые могут стать недосягаемыми для сине-бело-голубых уже завтра — при условии, что грозненцы упрутся и не отдадут хозяевам три очка.

В ином случае в матче 28-го тура против «Амкара» в Перми им понадобится набрать хотя бы одно очко. Задача для москвичей вполне посильная.

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера проигнорировал флеш-интервью для ТВ и обязательную пресс-конференцию. Итальянец стремительно покинул «Открытие Арену», будучи очень недовольным игрой своих футболистов в последние 20 минут.

Отдуваться за двоих пришлось наставнику «Томи» Валерию Петракову. Он, кстати, прилично удивил, доверив место в «рамке» не обосновавшемуся там в последних играх Александру Мелихову, а опытному 29-летнему Алексею Солосину. Алексей является воспитанником «Спартака» — может, на это и делал ставку хитрый специалист? Мол, поймает кураж страж ворот и начнет отбивать все подряд?

Кстати, Солосин — земляк судьи Алексея Сухого: обы выходцы из соседних городов Московской области, Балашихи и Люберец. При назначении пенальти, правда, «забывчивый» арбитр данный факт не учел.

— На мой взгляд, пенальти очень сомнительный, — заявил Петраков. — В первом тайме было больше эмоций.

Мы лучше двигались, взаимодействовали, угрожали воротам. Действовали организованнее, зарабатывали «стандарты». Во втором нашим молодым ребятам уже не хватило силенок. Нечем было добавить.

Адекватных замен для усиления игры у нас нет. К сожалению, выбор кадров очень небольшой. Думаю, могли сыграть после перерыва поинтереснее.

— Замена обжившегося в основе вратаря Мелихова на Солосина вызвана его спартаковским прошлым?

— Ни в коем случае. Просто наш тренер вратарей посчитал, что Саша оказался не готов к игре в физическом плане. На молодого парня выпала серьезная нагрузка в последних матчах. Солосин, напротив, восстановился после травмы. Иных причин искать не стоит.

— Есть мнение, что весенняя часть текущего сезона — самый творческий отрезок вашей тренерской карьеры…

— Думаю, вы прекрасно осведомлены о нашей тяжелой ситуации. До последнего мы не знали, будем ли вообще играть. Это был напряженный момент. Творчество? Поймите правильно: у нас был лишь один сбор, когда мы имели возможность подготовиться. Были и 0:6 от «Ростова». Творчество в таких случаях уходит на второй план.

А вообще с молодыми ребятами работать интересно. Видно, как они отдаются игре. Но многого нам еще не хватает.

Не может быть такого, чтобы ребята пришли из второго дивизиона и сразу же заиграли на равных с завсегдатаями Премьер-лиги. Надо, чтобы они заматерели, набрались опыта. Тренировать их интересно — неинтересно проигрывать. Добавлю, что в сложившейся ситуации есть и моя вина….

Спасибо игрокам, что выходят и стараются не быть мальчиками для битья. Ошибки? Они всегда будут. Да, хорошо учиться на чужих ошибках. Но мы имеем то, что имеем.

— Каково «Томи» впервые было выступать перед 42-тысячной аудиторией?

— Не представляете, какой вид был у игроков, когда мы прибыли в раздевалку. Готовить их по-особому времени не имел. Предупреждал, чтобы ничего не боялись. Считаю, мы не испугались. Я доволен содержанием игры.

— Шансов на выживание в РФПЛ у вас почти не осталось…

— Надежду потеряли тогда, когда проиграли дома «Оренбургу». Теперь шансов практически нет, конечно. Но у нас остались три домашние встречи. Попытаюсь настроить ребят на нормальную игру. Могу заверить: это точно не будут проходные матчи.

Общение Петракова с журналистами увенчал забавный эпизод. Один великовозрастный репортер задал вопрос: не из детдома ли обладатель «экзотической» фамилии Никита Гвинейский? Нет, последовал ответ, юный талант вырос в нормальной полной семье.

Капитан «красно-белых» Денис Глушаков посетовал, что команда не реализовала множество голевых моментов.

«Понятно, когда ты у ЦСКА выигрываешь, все эмоции отдаешь там. Мы бездарно воспользовались своими моментами. За такой футбол наказывают. Хотя три очка не пахнут, как говорится. Главное, что мы выиграли и реализовали хоть один момент. Бывает такое в футболе, что не залетает. Где-то подустали и психологически, и физически», — сказал Глушаков в эфире «Все на матч».

А защитник «Спартак» Георгий Джикия отметил, что команда контролировала игру, и подчеркнул, что для завоевания золота осталось только победить в следующем туре в Перми.

«Нам все равно, как завтра сыграет «Зенит». Мы не смотрим игры соперников. Как сыграют, так сыграют. Нам нужно готовиться к игре в Перми, и становится чемпионами там. А матч «Зенита» я смотреть не буду.

Мне будет приятно вернуться в Пермь, но я футболист другой команды, поэтому буду стараться принести пользу «Спартаку».

Что не получилось сегодня? Забить. Было много моментов, но мы их не реализовали. Но, несмотря на это, мы победили, так что всех поздравляю. Пару раз «Томь» нас напрягла, но нам удалось контролировать ход игры. Качеством не совсем доволен, могли сыграть лучше. Не знаю, с чем это связано, — передает слова Джикии «Чемпионат.com».