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«СПАРТАК».

РЕБРОВ — 6,0. В первом тайме работы у вратаря было не очень много — иногда «Томь» атаковала опасно, но до ударов в створ дело так и не дошло. Во второй половине вступил в игру лишь однажды, когда Попов с близкого расстояния чуть не замкнул фланговую передачу.

ЕЩЕНКО — 5,5. Серьезного сопротивления не встретил, поэтому высокой оценки не заслужил. Хотя ошибку допустил лишь одну — в середине второго тайма между ногами пропустил мяч после неаккуратной передачи Таски, и Пугин тут же вышел на ударную позицию.

ТАСКИ — 6,0. Не дал томичам реализовать острую контратаку в начале встречи — сперва заблокировал выстрел Пугина, а затем от руки немца мяч ушел наугловой после удара Чуперки.

ДЖИКИЯ — 6,0. В центре обороны существенных огрехов не допускал. Мог забить, но его выстрел ликвидировал Солосин.

КОМБАРОВ — 6,0. Не всегда выигрывал борьбу на фланге, поэтому с правого края «Томь» создала несколько опасных моментов. Атаке как обычно помогал и исполнил не один качественный навес.

ФЕРНАНДУ — 5,5. Не без шероховатостей отыграл в опорной зоне. В частности, в середине первого тайма бразилец небрежно принял мяч грудью в центре поля, потерял его, и «Томь» моментально развернула атаку по краю.

ГЛУШАКОВ — 6,0. Заработал пенальти, с которого «Спартак» открыл счет, но за несколько минут до этого допустил серьезную ошибку при позиционной атаке — замешкался при обработке передачи, позволив Сасину отобрать у себя мяч. В эндшпиле встречи плотно пробил издали, и Солосин не без труда отразил мяч на угодившего в офсайд Промеса.

ПРОМЕС — 6,0. Не очень уверенно реализовал 11-метровый, но победителей не судят. Тем более что при позиционных атаках голландец как обычно был эффективен. Постоянно менял фланги и с каждого опасно простреливал в штрафную, не забывал угрожать воротам и сам.

ПОПОВ — 5,0. Не лучший матч болгарина. Периодически включался и пару раз даже сделал передачу под удар, но в целом сыграл ниже своего уровня.

ЗОБНИН — 6,0. Традиционно был повсюду — нередко смещался со своего фланга в центр, стягивал на себя игроков, освобождая пространство для Промеса и ЗеЛуиша. Не забывал выполнять и черновую работу, но, возможно, увлекался ею, из-за чего был не слишком заметен в атаке. При этом без ошибок не обошелся — на 79-й минуте он почему-то бросил опекать Попова, и тот чуть не сравнял счет.

ЗЕ ЛУИШ — 5,5. Столкнулся с непредвиденными сложностями впереди — с трудом отклеивался от опеки насыщенной обороны гостей и редко попадал в створ ворот. Упустил два жирных момента — спервамяч после рикошета от Пульича отбил Солосин, а в конце первого тайма под удар африканца бросился защитник гостей. После перерыва поскользнулся при обработке мяча в районе 11-метровой отметки и почти сразу же был заменен.

АНАНИДЗЕ — 5,5. Слегка разнообразил атакующую игру «Спартака» — несколько раз отдавал передачи под удар. Но не более того.

ЛУИЗ АДРИАНУ — 5,0. Не вписался в игру. Сначала упустил мяч за линию ворот в простой ситуации, а в концовке из выгодной позиции запустил мяч в небеса.

Нападающий «Спартака» Квинси ПРОМЕС. Фото Александр ФЕДОРОВ, «СЭ».

ТОМЬ.

СОЛОСИН — 6,5. Был несомненно лучшим на поле. До перерыва отразил сложный удар Зе Луиша после рикошета, затем не дал забить Глушакову и ликвидировал выход Промеса один на один. При иной доле везения мог взять и пенальти, но ему не хватило мгновения. После перерыва отбил сложные удары Джикии и Глушакова.

КАРЫМОВ — 5,0. Именно после контакта с 18-летним защитником Глушаков упал в гостевой штрафной. Вероятно, эта ошибка повлияла на решение Петракова поменять защитника в перерыве.

МИТЕРЕВ — 5,5. Юный гренадер частенько терял позицию, но серьезных грехов за ним не водилось. Более того, в добавленное к первому тайму время защитник бросился под мощный удар Зе Луиша и спас команду от неминуемого гола.

ПУЛЬИЧ — 5,5. Рикошет от хорвата чуть не обернулся голом в первом тайме — Солосин среагировал на изменение траектории мяча.

ЧУПЕРКА — 5,5. На шестой минуте при атаке вторым темпом неплохо пробил по воротам из штрафной — от руки Таски мяч укатился за линию. В опорной зоне действовал уверенно, не нервничал.

САСИН — 6,0. Номинальный правый хавбек большую часть матча провел в обороне, потому что все время опускался вглубь при позиционном нападении хозяев. Но и в атаке был полезен — например, в середине первого тайма ускорился по своему флангу и мощно прострелил на линию площади ворот. Однако партнеры передачу не замкнули.

ГОЛЫШЕВ — 5,5. Впереди почти не мелькал, зато на совесть отработал в обороне.

ГВИНЕЙСКИЙ — 5,5. Запомнился тем, что на 43-й минуте пробросил мяч между ног Фернанду. В остальном был незаметен, но это и неудивительно — все центральные полузащитники сибиряков играли на разрушение.

ПОПОВ — 6,0. Левый хавбек сибиряков активно начал встречу и уже на четвертой минуте пробрался вштрафную, но заработал лишь угловой. Затем сосредоточился на разрушении, и в конце первого тайма помешал Промесу замкнуть прострел ЗеЛуиша. В концовке вновь оказался в центре внимания, и чуть не попал в ворота — Ребров спас.

СОБОЛЕВ — 5,0. Форвард так и не смог избавиться от опеки центральных защитников «Спартака». Фактически всю игру провел без мяча.

ПУГИН — 5,5. В дебюте игры раскрутил перспективную контратаку — протащил мяч от своей штрафной до чужой и пробил издали, хотя удар заблокировал Таски. Во втором тайме не использовал другой момент, пусть и неочевидный — с острого угла отправил мяч мимо.

ОСИПОВ — 5,5. В перерыве занял место в центре обороны и сразу же вынес мяч из-под ног Попова всвоей штрафной.

БОЛЬШУНОВ — 5,5. Появился на поле в середине второго тайма и чуть не создал гол — хитроумный пас полузащитника с бровки в центр штрафной чуть не преобразовал в гол Попов.

САЛАХУТДИНОВ — б/о.