Каррера — в гневе. Почему тренер «Спартака» не пришел на пресс-конференцию
Что случилось с главным тренером лидера чемпионата после матча с последней командой турнира и что теперь грозит «Спартаку» за поступок Массимо Карреры.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
КАК ВЕЛ СЕБЯ КАРРЕРА ВО ВРЕМЯ ИГРЫ.
Итальянский главный тренер едва ли не с первой минуты начал очень активно вести себя на бровке, со злостью реагируя на каждую ошибку команды, которая играла плохо. Он прыгал, размахивал руками, жестами показывал, что футболистам нужно действовать плотнее и активнее. Иногда — отворачивался и недоуменно смотрел в сторону трибун. Так продолжалось вплоть до финального свистка.
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ СРАЗУ ПО ОКОНЧАНИИ МАТЧА.
Едва прозвучал свисток арбитра — Каррера мигом развернулся и, спрятав эмоции, с предельно сосредоточенным выражением лица, покинул свое место, уйдя в раздевалку. Команда собралась в центральном круге и направилась к болельщикам, но праздновала успех уже без итальянца.
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ НА
После того, как на вопросы журналистов ответил главный тренер «Томи» Валерий Петраков, в зал вошел директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Леонид Трахтенберг и лишь развел руками.
— Вынужден извиниться, но Каррера на
О причине отказа итальянский главный тренер никому не сообщил. Также он не стал чуть ранее общаться и с представителями телевидения для
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ НА ВЫХОДЕ СО СТАДИОНА.
Спустя 10 минут после объявления Трахтенберга Каррера вышел на улицу, сел в поджидающий его автомобиль и уехал. Болельщики аплодировали, скандировали его фамилию, но итальянец в этот раз обошелся без подхода к фанатам и совместных фотографий.
В ЧЕМ ПРИЧИНЫ?
Возможно, главный тренер
ЧТО ГРОЗИТ «СПАРТАКУ»?
Статья 106 дисциплинарного регламента РФС «Неучастие в обязательных
«Неучастие Игрока и Официального лица Клуба в обязательной в соответствии с регламентом Соревнования
В пункте 29 приложения к регламенту указано, что штраф за данные действия составляет 50 тысяч рублей.
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