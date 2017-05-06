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КАК ВЕЛ СЕБЯ КАРРЕРА ВО ВРЕМЯ ИГРЫ.

Итальянский главный тренер едва ли не с первой минуты начал очень активно вести себя на бровке, со злостью реагируя на каждую ошибку команды, которая играла плохо. Он прыгал, размахивал руками, жестами показывал, что футболистам нужно действовать плотнее и активнее. Иногда — отворачивался и недоуменно смотрел в сторону трибун. Так продолжалось вплоть до финального свистка.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ СРАЗУ ПО ОКОНЧАНИИ МАТЧА.

Едва прозвучал свисток арбитра — Каррера мигом развернулся и, спрятав эмоции, с предельно сосредоточенным выражением лица, покинул свое место, уйдя в раздевалку. Команда собралась в центральном круге и направилась к болельщикам, но праздновала успех уже без итальянца.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ.

После того, как на вопросы журналистов ответил главный тренер «Томи» Валерий Петраков, в зал вошел директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Леонид Трахтенберг и лишь развел руками.

— Вынужден извиниться, но Каррера на пресс-конференцию сегодня не придет, — сказал Трахтенберг. — Почему? Спросите его сами после матча в Перми, а еще лучше после игры с «Тереком».

О причине отказа итальянский главный тренер никому не сообщил. Также он не стал чуть ранее общаться и с представителями телевидения для флеш-интервью.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ НА ВЫХОДЕ СО СТАДИОНА.

Спустя 10 минут после объявления Трахтенберга Каррера вышел на улицу, сел в поджидающий его автомобиль и уехал. Болельщики аплодировали, скандировали его фамилию, но итальянец в этот раз обошелся без подхода к фанатам и совместных фотографий.

В ЧЕМ ПРИЧИНЫ?

Возможно, главный тренер куда-то торопился. Такое уже однажды случилось после матча с «Локомотивом», но тогда Каррера все же успел ответить на вопросы, пусть и бегло, после чего уехал с арены в Черкизове. И в этот раз дело, скорее всего, именно в эмоциях и недовольстве. Сразу вспоминается последнее интервью Глушакова, который рассказывал, что Массимо в первую пору обижался на команду, когда ему казалось, что та недостаточно выкладывается на тренировках, и едва-едва не уходил с поля.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 27, 6.05.2017, 19:00 1:0 Спартак М Томь

ЧТО ГРОЗИТ «СПАРТАКУ»?

Статья 106 дисциплинарного регламента РФС «Неучастие в обязательных пресс-конференциях и/или интервью» гласит:

«Неучастие Игрока и Официального лица Клуба в обязательной в соответствии с регламентом Соревнования пресс-конференции и/ или интервью, а равно не направление Клубом представителей на обязательные пресс-конференции и/или интервью в нарушение регламента Соревнования — наказывается штрафом в соответствии с пунктом 29 Приложения № 1 к настоящему Регламенту».

В пункте 29 приложения к регламенту указано, что штраф за данные действия составляет 50 тысяч рублей.