Георгий Джикия: Без разницы, как сыграет «Зенит». Сами хотим стать чемпионами
Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия поделился впечатлениями от победы своей команды над «Томью» (1:0).
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— Уже завтра «Спартак» может стать чемпионом. Какие ожидания от матча «Зенит» — «Терек»?
— Нам, в принципе, без разницы, как они сыграют.
— Почему? Если «Зенит» не побеждает, вы — чемпионы.
— Мы отталкиваемся от своих игр. У нас следующий матч в Перми, будем там побеждать. Вот и все.
— Хочется стать чемпионами самим? Не «на диване»?
— Да.
— Где будете смотреть игру «Зенита»?
— Я не буду ее смотреть.
— Глушаков сказал, что команда
— Пока мы ничего не решили. Может, в What’s App сообщение придет еще.
— «Лестер» в прошлом сезоне стал чемпионом в квартире Джейми Варди.
— Ну Варди нас не звал. Так что каждый из нас будет, наверное, у себя дома.
— Для вас матч с «Амкаром» принципиален?
— Да. Будет приятно вернуться туда, где я начинал свой путь в
— Что не получилось во встрече с «Томью»?
— Не получилось забить. Были моменты очень хорошие, но тем не менее вы выиграли. Всех с победой.
— «Томь» удивила?
— Пару раз были моменты у них. Но в целом мы контролировали ход игры. Все закономерно.
— Вы довольны качеством игры «Спартака» в этой матче?
— Не совсем. Могли выступить чуть лучше. Не знаю, с чем это связано, будем разбирать.
— Не расстроились, что не забили дальним ударом?
— Нет. Забил бы — значит забил. А раз нет, то нет.
— Станислав Черчесов поднял большой палец вверх после вашего удара.
— Очень приятно.
— Зе Луиш был недоволен заменой. Что в раздевалке говорил?
— Не знаю, я с ним особо после матча не разговаривал. Он был расстроен не заменой, а тем, что у него не получилось забить.
— Момент с пенальти разбирали? На видео показалось, что нарушения не было.
— Мы видео не смотрели, не обсуждали этот момент.
— Что Каррера сказал в раздевалке? После финального свистка он быстро покинул поле.
— Ничего особого не сказал. Завтра все будем разбирать.
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