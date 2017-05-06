Георгий Джикия: Без разницы, как сыграет «Зенит». Сами хотим стать чемпионами

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— Уже завтра «Спартак» может стать чемпионом. Какие ожидания от матча «Зенит» — «Терек»?

— Нам, в принципе, без разницы, как они сыграют.

— Почему? Если «Зенит» не побеждает, вы — чемпионы.

— Мы отталкиваемся от своих игр. У нас следующий матч в Перми, будем там побеждать. Вот и все.

— Хочется стать чемпионами самим? Не «на диване»?

— Да.

— Где будете смотреть игру «Зенита»?

— Я не буду ее смотреть.

— Глушаков сказал, что команда все-таки будет смотреть матч «Зенита». А вы сказали, что смотреть не будете.

— Пока мы ничего не решили. Может, в What’s App сообщение придет еще.

— «Лестер» в прошлом сезоне стал чемпионом в квартире Джейми Варди.

— Ну Варди нас не звал. Так что каждый из нас будет, наверное, у себя дома.

— Для вас матч с «Амкаром» принципиален?

— Да. Будет приятно вернуться туда, где я начинал свой путь в премьер-лиге. Но я уже игрок «Спартака», так что мы едем туда за победой.

— Что не получилось во встрече с «Томью»?

— Не получилось забить. Были моменты очень хорошие, но тем не менее вы выиграли. Всех с победой.

— «Томь» удивила?

— Пару раз были моменты у них. Но в целом мы контролировали ход игры. Все закономерно.

— Вы довольны качеством игры «Спартака» в этой матче?

— Не совсем. Могли выступить чуть лучше. Не знаю, с чем это связано, будем разбирать.

— Не расстроились, что не забили дальним ударом?

— Нет. Забил бы — значит забил. А раз нет, то нет.

— Станислав Черчесов поднял большой палец вверх после вашего удара.

— Очень приятно.

— Зе Луиш был недоволен заменой. Что в раздевалке говорил?

— Не знаю, я с ним особо после матча не разговаривал. Он был расстроен не заменой, а тем, что у него не получилось забить.

— Момент с пенальти разбирали? На видео показалось, что нарушения не было.

— Мы видео не смотрели, не обсуждали этот момент.

— Что Каррера сказал в раздевалке? После финального свистка он быстро покинул поле.

— Ничего особого не сказал. Завтра все будем разбирать.