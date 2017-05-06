«Коллективной игры у “Спартака” нет». Ловчев о матче с «Томью»

«ХОЧЕТСЯ ВЗГЛЯНУТЬ НА “СПАРТАК” УЖЕ В РАНГЕ ЧЕМПИОНА»

Согласен ли я со словами Глушакова, который сразу после матча сказал, что за такую игру футбол обычно наказывает, но три очка не пахнут? Для меня куда более показательна реакция Массимо Карреры, который сразу же ушел в раздевалку, хотя обычно после финального свистка выходит на поле и празднует победы с игроками.

Да, «Спартак» имел преимущество. Моментов пять железных в первом тайме было точно. Но я не вижу командной игры. Помните, Промес выходил справа на ворота, не отдал пас на Попова? Потом уже Зе Луиш не сделал передачу Промесу. Повторю, коллективной игры нет. Так что Глушаков все правильно сказал, обычно бывает, что за такое наказывают, в концовке у «Томи» был момент. Говорил это уже не раз и повторю — не вижу и не понимаю, как такой «Спартак» будет выступать в Лиге чемпионов.

Обращу внимание еще вот на что. Такому «Спартаку» лучше играть против сильных соперников, такие матчи ему удаются лучше — с «Зенитом», с ЦСКА. А тут, против команд послабее, для победы 1:0 хватает мастерства отдельных футболистов, но не более того. Сейчас «Спартак» выходит на поле только для того, чтобы добиться результата. По настоящему же сильные команды выходят на поле и добиваться результата, и порадовать зрителей. Николай Петрович Старостин нам всегда повторял: «Играть нужно в первую очередь для болельщиков». Именно зрители были сегодня лучшими на стадионе.

Великий наш тренер Борис Аркадьев говорил: «Команда не играет во всю силу своих футболистов». Так вот, это про нынешний «Спартак». Ощущение, что во втором тайме они начинают бояться, начинается дрожь в коленках. Понятно, что все забудется, а результат останется, но хотелось бы посмотреть на «Спартак» уже в ранге чемпиона — насколько они раскрепостятся, насколько изменится игра.

«ДУМАЮ, ЦСКА ЗАЙМЕТ ВТОРОЕ МЕСТО»

В матче ЦСКА с «Амкаром» я не увидел ничего нового. Армейцы опять отлично сыграли в обороне. А впереди был моментик — забили, потом подвернулся рикошет — вот и второй залетел. Не хочу говорить слово тягомотина, но и концертом это назвать нельзя. Опять же, неправильно утверждать, что ЦСКА вымучивает победы, но они исходят из тех возможностей, что у них сейчас есть. Виден четкий рисунок игры, и, думаю, армейцы займут в итоге второе место.

«ТАК МАТЧИ НЕ ОТДАЮТ»