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6 мая 2017, 22:15 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Каррера может быть оштрафован за неявку на флеш-интервью и пресс-конференцию

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера может быть оштрафован на 100 тысяч рублей за неучастие во флеш-интервью и пресс-конференции после матча 27-го тура чемпионата России по футболу с «Томью». Это следует из пункта 29 приложения номер 1 к дисциплинарному регламенту Российского футбольного союза (РФС).

Однако в случае если Каррера докажет КДК РФС что отсутствовал на <nobr>флеш-интервью</nobr> и <nobr>пресс-конференции</nobr> по уважительной причине то он не будет оштрафован. Увеличить
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Штраф за неявку на флеш-интервью, согласно регламентным нормам, — 50 тысяч рублей, столько же составляет штраф за игнорирование пресс-конференции. Однако в случае, если Каррера докажет Контрольно-дисциплинарному комитету (КДК) Российского футбольного союза (РФС), что отсутствовал на флеш-интервью и пресс-конференции по уважительной причине, то он не будет оштрафован. В таком случае, штрафом в размере 50 тысяч рублей будет наказан «Спартак», поскольку не прислал на пресс-конференцию другого члена тренерского штаба. Что касается флеш-интервью, то со стороны «Спартака» после игры его дал капитан команды Денис Глушаков.

Игра состоялась в Москве на стадионе «Открытие-Арена» и завершилась победой красно-белых со счетом 1:0. Единственный мяч с пенальти забил голландский полузащитник «Спартака» Квинси Промес.

Итальянский специалист возглавил «Спартак» в августе 2016 года. Команда лидирует в чемпионате России сезона-2016/17 и может стать его победителем уже в воскресенье в случае, если санкт-петербургский «Зенит» потеряет очки в матче с грозненским «Тереком».

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