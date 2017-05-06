Каррера может быть оштрафован за неявку на флеш-интервью и пресс-конференцию

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Штраф за неявку на флеш-интервью, согласно регламентным нормам, — 50 тысяч рублей, столько же составляет штраф за игнорирование пресс-конференции. Однако в случае, если Каррера докажет Контрольно-дисциплинарному комитету (КДК) Российского футбольного союза (РФС), что отсутствовал на флеш-интервью и пресс-конференции по уважительной причине, то он не будет оштрафован. В таком случае, штрафом в размере 50 тысяч рублей будет наказан «Спартак», поскольку не прислал на пресс-конференцию другого члена тренерского штаба. Что касается флеш-интервью, то со стороны «Спартака» после игры его дал капитан команды Денис Глушаков.

Игра состоялась в Москве на стадионе «Открытие-Арена» и завершилась победой красно-белых со счетом 1:0. Единственный мяч с пенальти забил голландский полузащитник «Спартака» Квинси Промес.