Каррера может быть оштрафован за неявку на флеш-интервью и пресс-конференцию
МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера может быть оштрафован на 100 тысяч рублей за неучастие во
флеш-интервью и пресс-конференции после матча 27-го тура чемпионата России по футболу с «Томью». Это следует из пункта 29 приложения номер 1 к дисциплинарному регламенту Российского футбольного союза (РФС).
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Штраф за неявку на
Игра состоялась в Москве на стадионе «Открытие-Арена» и завершилась победой
Итальянский специалист возглавил «Спартак» в августе 2016 года. Команда лидирует в чемпионате России сезона-2016/17 и может стать его победителем уже в воскресенье в случае, если
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