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6 мая 2017, 21:39 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Каррера отказался от пресс-конференции после матча «Спартак» — «Томь»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отказался от традиционной пресс-конференции после матча с «Томью» (1:0) в 27-м туре российской Премьер-Лиги.

«Вынужден извиниться, но Массимо Карреры на пресс-конференции не будет. Почему? Лучше спросите у него после матча с «Амкаром», а лучше с «Тереком», — передаёт слова директора департамента по связям с общественностью столичного клуба Леонида Трахтенберга корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Стоит отметить, что после финального свистка в матче с «Томью» Каррера сразу же ушёл в раздевалку и не вышел на поле для того, чтобы поздравить своих игроков, как он обычно делает. По регламенту РФПЛ штраф за отказ от пресс-конференции составляет 50 тыс. рублей.

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