«Вынужден извиниться, но Массимо Карреры на пресс-конференции не будет. Почему? Лучше спросите у него после матча с «Амкаром», а лучше с «Тереком», — передаёт слова директора департамента по связям с общественностью столичного клуба Леонида Трахтенберга корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Стоит отметить, что после финального свистка в матче с «Томью» Каррера сразу же ушёл в раздевалку и не вышел на поле для того, чтобы поздравить своих игроков, как он обычно делает. По регламенту РФПЛ штраф за отказ от пресс-конференции составляет 50 тыс. рублей.