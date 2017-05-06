Каррера отказался от пресс-конференции после матча «Спартак» — «Томь»
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отказался от традиционной
пресс-конференции после матча с «Томью» (1:0) в 27-м туре российской Премьер-Лиги.
«Вынужден извиниться, но Массимо Карреры на
Стоит отметить, что после финального свистка в матче с «Томью» Каррера сразу же ушёл в раздевалку и не вышел на поле для того, чтобы поздравить своих игроков, как он обычно делает. По регламенту РФПЛ штраф за отказ от
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