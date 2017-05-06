«Томь» здорового человека. Как «Спартак» сделал непростой шаг к титулу

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А ЧТО ЕСЛИ???

Два месяца назад обновленная российскими реалиями «Томь» в щепки проиграла «Ростову» — 0:6. Потом ЦСКА — 0:4. Петраков тогда грустно шутил на пресс-конференции, мол, прогрессируем. А болельщики других команд, сдержано посмеиваясь, искали в календаре дату матча против молодняка «Томи». Депутат Госдумы Игорь Лебедев негодовал: «Пенсионеры голодают, студенты получают нищенскую стипендию, люди с трудом выживают на прожиточный минимум — зато финансируется, например, томский футбольный клуб. Что за бред?».

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 27, 6.05.2017, 19:00 1:0 Спартак М Томь

В общем, компактное, как показывают телевизионные рейтинги, российское футбольное сообщество замерло в ожидание парада позорных матчей. А его — сюрприз! — не случилось. За два месяца набранные из дубля и ПФЛ молодые ребята доросли до того, что обыграли «Амкар», отняли очки у дорогущего «Рубина и сыграли вничью с командой, которой в том же матче арбитр поставил три пенальти, пусть и справедливых. Итого: девять игр, пять очков, то есть примерно 0,56 очка за игру. Для сравнения: летне-осенний график «Томи» — 0,53.

А теперь представьте, если бы на месте томских ребят, при всем к ним уважение, были лучшие воспитанники столичных спортшкол. Думается, они бы еще и спаслись от вылета. Это не значит, что путь «Томи» — правильный. Нет, клуб понес справедливое наказание за непрофессионализм менеджмента. Но благодаря этому мы стали свидетелями любопытного эксперимента — что будет, если из футбола уйдут бюджетные деньги. Пусть условия эксперимента несколько утрированы — у «Томи» деньги ушли почти полностью. В других командах отток наших с вами налогов можно сделать чуть более дозированным. Ничего, еще заработаем!

И как показывает пример «Томи», катастрофы в случае постепенного отхода государства от финансирования клубов не будет. Конечно, победа в Лиге чемпионов станет еще дальше. Но что поделать, не все мечты сбываются — даже у «Газпрома». Зато в РФПЛ начнут считать деньги, а сборная получит новых кандидатов. И главное — нервное копошение российских клубов обретет смысл.

КОГДА ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ

Не надо быть экспертом «Матч ТВ», чтобы понимать: «Томь» была обречена против «Спартака». Но в этой игре важнее не результат, а ощущения. Глядя на тот, как 20-летний Сасин пару-тройку раз «качнул» Комбарова, как 18-летний Гвинейский, принимая мяч, в одно касание разворачивался на 180 градусов, а 20-летний Митерев пытался толкаться с королем единоборств Зе Луишем, глядя на все это, хотелось жить. И смотреть российский футбол. Правда.

Не потому, что, мол, смотрите, как молодой, но еще неокрепший Давид рубится с опытным Голиафом, нет. «Спартаку» — уважение и почет! Крутая банда подобралась у Карреры. И не скажу, что томский молодняк искрит талантами. Но как же искренне они играют! Это было по-настоящему, без приезжих легионеров-середняков — враньешей, сапатеров и эбертов, до которых нейтральному болельщику совершенно нет дела. Они, конечно, мастеровитее большинства молодых российских игроков, с ними можно побороться за место в первой восьмерке РФПЛ, а иногда даже за Лигу Европы. Только болеть за такую команду совершенно не хочется.

А за «Томь» — хочется болеть, пусть сейчас томские ребята на две головы слабее «Спартака». Хотя хозяева вышли играть явно не на пределе возможностей. Это, кстати, вводило в бешенство Карреру, который на бровке прыгал так, будто на другой половине поля — «Зенит», неожиданно подкравшийся к «Спартаку» на расстояние одной победы. Итальянец ни разу за матч не присел на скамейку запасных. Даже после того, как Промес с сомнительного пенальти открыл счет.