Без страха и упрека перед «Спартаком». Почему за «Томь» не стыдно

СЕРИАЛ «МОЛОДАЯ «ТОМЬ». ПРОДОЛЖЕНИЕ

«Томь» весеннего призыва приучила нас к нарушению всех правил: основа из молодежи, никаких «автобусов» у штрафной и легкость в общении с журналистами (раз, два) несмотря на бедственное положение. Встреча с без пяти минут чемпионом — эпизод того же сериала.

Как свойственно молодому парню, так и молодому коллективу томичей, в игру гости окунулись с головой с первой минуты. Дерзко, местами даже на равных с соперником. Может, игроки «Томи», как и футболисты «Спартака», не заглядывали в таблицу с межсезонья? Может, они не в курсе, что против них играла команда с противоположного турнирного полюса?

ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ ПЕТРАКОВА

Гол Промеса всю эту веселую компанию немного осадил. Мол, не на того полезли. И, знаете, это сработало только в плюс: гости не без подсказок Петракова сконцентрировались, вспомнили, что они вообще-то на почти забитой до отказа «Открытие Арене», но от своей настырности не отказались.

Три желтые карточки уже в первом тайме — яркое доказательство не то чтобы нотки грубости, а, скорее, самоотдачи. Если уж не бояться, то всего — обыгрывать Таски, выгрызать мяч вместе с ногами Зобнина и Глушакова, и соглашаться с предупреждениями Сухого.

Еще один важный момент — тактический рисунок «Томи» по Петракову на фоне «Спартака» никуда не исчез. Пятки-стеночки от Гвинейского, отыгрыш Пугина на Соболева — как доктор прописал. Возвращаясь к главному тренеру, он был весьма спокоен. Сложилось ощущение, что Петраков больше переживал за реализацию, а не результат. Ведь что может быть лучше отработки технико-тактических действий в матче против лидера? Особенно, когда положение довлеть перестало, а пороха в пороховницах хоть отбавляй.

11 АРТЕМОВ РЕБРОВЫХ

В это сложно поверить, но гости вообще не нервничали. Видимо, все нейронные связи сгорели еще в валидольных встречах с «Рубином» (2:2) и «Анжи» (3:3). Так что, если проводить аналогию с самым «железным» игроком красно-белых, к «Спартаку» в 26-м туре приезжали погостить одиннадцать Артемов Ребровых.

В связи с этим, нравится это кому-то или нет, но вывод напросился сам собой: нынешний «Спартак» и нынешняя «Томь» во многом похожи. И те и другие получают удовольствие от футбола, и те и другие олицетворяют полярность лиги, и те и другие по итогам матча получили желаемое. Хозяева — три очка. Гости — бесценный опыт.

Жаль только, что команда из Москвы обрела себя по футбольным причинам, а команда из Томска — наоборот.