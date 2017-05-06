Без страха и упрека перед «Спартаком». Почему за «Томь» не стыдно
Почти молодежный состав «Томи» уступал в классе «Спартаку» еще до начала матча. О смелой, оттого и правильной, игре гостей — в репортаже «Советского спорта».
СЕРИАЛ «МОЛОДАЯ «ТОМЬ». ПРОДОЛЖЕНИЕ
«Томь» весеннего призыва приучила нас к нарушению всех правил: основа из молодежи, никаких «автобусов» у штрафной и легкость в общении с журналистами (раз, два) несмотря на бедственное положение. Встреча с без пяти минут чемпионом — эпизод того же сериала.
Как свойственно молодому парню, так и молодому коллективу томичей, в игру гости окунулись с головой с первой минуты. Дерзко, местами даже на равных с соперником. Может, игроки «Томи», как и футболисты «Спартака», не заглядывали в таблицу с межсезонья? Может, они не в курсе, что против них играла команда с противоположного турнирного полюса?
ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ ПЕТРАКОВА
Гол Промеса всю эту веселую компанию немного осадил. Мол, не на того полезли. И, знаете, это сработало только в плюс: гости не без подсказок Петракова сконцентрировались, вспомнили, что они
Три желтые карточки уже в первом тайме — яркое доказательство не то чтобы нотки грубости, а, скорее, самоотдачи. Если уж не бояться, то всего — обыгрывать Таски, выгрызать мяч вместе с ногами Зобнина и Глушакова, и соглашаться с предупреждениями Сухого.
Еще один важный момент — тактический рисунок «Томи» по Петракову на фоне «Спартака» никуда не исчез.
11 АРТЕМОВ РЕБРОВЫХ
В это сложно поверить, но гости вообще не нервничали. Видимо, все нейронные связи сгорели еще в валидольных встречах с «Рубином» (2:2) и «Анжи» (3:3). Так что, если проводить аналогию с самым «железным» игроком
В связи с этим, нравится это
Жаль только, что команда из Москвы обрела себя по футбольным причинам, а команда из Томска — наоборот.
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