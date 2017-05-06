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6 мая 2017, 21:17 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Спартак» обеспечил себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Спартак» обеспечил себе как минимум второе место в чемпионате России сезона-2016/17 и участие в Лиге чемпионов следующего сезона.

ЦСКА после победы <nobr>красно-белых</nobr> над Томью потерял шансы на чемпионство в сезоне-2016/17. Увеличить
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В матче 27-го тура «Спартак» на своем поле одержал победу над «Томью» со счетом 1:0 и набрал 63 очка. За три тура до конца чемпионата красно-белые стали недосягаемы для московского ЦСКА, у которого в активе 53 очка. Теоретические шансы догнать «Спартак» имеет «Зенит», который с 52 баллами идет третьим и свой матч проведет в воскресенье, если санкт-петербургский клуб не сумеет обыграть «Терек», «Спартак» досрочно станет чемпионом России.

Чемпион страны в следующем сезоне сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов, серебряный призер начнет турнир с третьего квалификационного раунда.

В последний раз «Спартак» принимал участие в Лиге чемпионов в сезоне-2012/13, тогда клуб занял последнее место в своей группе.

В следующем туре «Спартак» 13 мая в гостях сыграет с пермским «Амкаром».

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