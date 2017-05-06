«Спартак» обеспечил себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне

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В матче 27-го тура «Спартак» на своем поле одержал победу над «Томью» со счетом 1:0 и набрал 63 очка. За три тура до конца чемпионата красно-белые стали недосягаемы для московского ЦСКА, у которого в активе 53 очка. Теоретические шансы догнать «Спартак» имеет «Зенит», который с 52 баллами идет третьим и свой матч проведет в воскресенье, если санкт-петербургский клуб не сумеет обыграть «Терек», «Спартак» досрочно станет чемпионом России.

Чемпион страны в следующем сезоне сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов, серебряный призер начнет турнир с третьего квалификационного раунда.

В последний раз «Спартак» принимал участие в Лиге чемпионов в сезоне-2012/13, тогда клуб занял последнее место в своей группе.

В следующем туре «Спартак» 13 мая в гостях сыграет с пермским «Амкаром».