«Спартак» обеспечил себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне
МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Спартак» обеспечил себе как минимум второе место в чемпионате России сезона-2016/17 и участие в Лиге чемпионов следующего сезона.
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В матче 27-го тура «Спартак» на своем поле одержал победу над «Томью» со счетом 1:0 и набрал 63 очка. За три тура до конца чемпионата
Чемпион страны в следующем сезоне сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов, серебряный призер начнет турнир с третьего квалификационного раунда.
В последний раз «Спартак» принимал участие в Лиге чемпионов в сезоне-2012/13, тогда клуб занял последнее место в своей группе.
В следующем туре «Спартак» 13 мая в гостях сыграет с пермским «Амкаром».
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