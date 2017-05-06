«Спартак» выиграл у «Томи» благодаря голу Промеса с пенальти
«Спартак» выиграл у «Томи» в матче 27-го тура РФПЛ.
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Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 1:0.
На 14-й минуте Денис Глушаков нарвался на бедро защитника в штрафной томичей, а Алексей Солосин, хоть и угадал с направлением, отбить удар Квинси Промеса с 11-метровой отметки не смог.
«Спартак» (63 очка) занимает первое место в турнирной таблице РФПЛ, опережая идущий вторым ЦСКА на 10 баллов. Теоретические шансы на первое место сохраняет «Зенит», набравший 52 очка в 26 матчах. «Томь» (14) — 16-я.
|6.05.2017 19:00
|Зрители 42070
|основной раунд: 27-й тур
|Открытие Арена
Главные тренеры
|Массимо Каррера
|Валерий Петраков
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|1
|10
|Удары (всего)
|4
|5
|Удары в створ
|1
|5
|Угловые
|5
|15
|Фолы
|14
|6
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
|Боковой судья
|Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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