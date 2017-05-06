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6 мая 2017, 21:13 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Спартак» выиграл у «Томи» благодаря голу Промеса с пенальти

«Спартак» выиграл у «Томи» в матче 27-го тура РФПЛ.

Спартак выиграл у Томи в матче 27-го тура <span class=error>РФПЛ</span>. Увеличить
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Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 1:0.

На 14-й минуте Денис Глушаков нарвался на бедро защитника в штрафной томичей, а Алексей Солосин, хоть и угадал с направлением, отбить удар Квинси Промеса с 11-метровой отметки не смог.

«Спартак» (63 очка) занимает первое место в турнирной таблице РФПЛ, опережая идущий вторым ЦСКА на 10 баллов. Теоретические шансы на первое место сохраняет «Зенит», набравший 52 очка в 26 матчах. «Томь» (14) — 16-я.

6.05.2017 19:00 Зрители 42070 основной раунд: 27-й тур Открытие Арена
Спартак М 1:0 Томь
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Массимо Каррера Валерий Петраков
Голы
15′ Квинси Промес 10
Составы
Артем Ребров 32
Андрей Ещенко 38
Дмитрий Комбаров 23
Георгий Джикия 14
Сердар Таски 35
Квинси Промес 10
Роман Зобнин 47
Денис Глушаков (к) 8
Лукас Мартинс Фернанду 11
58′ Ивелин Попов 71
Джано Ананидзе 7
62′ Мендеш Андраде Зе Луиш 9
де Соуза Луиз Адриану 12
1 Алексей Солосин
4 Анте Пульич
84 Антон Митерев 33′
18 Артем Попов
7 Павел Голышев (к)
17 Алексей Пугин
97 Александр Соболев 29′
92 Валерий Чуперка
69 Марк Карымов 46′
89 Дмитрий Осипов
87 Дмитрий Сасин 84′
65 Руслан Салахутдинов
98 Никита Гвинейский 70′ 30′
88 Даниил Большунов
Статистика
0 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 1
10 Удары (всего) 4
5 Удары в створ 1
5 Угловые 5
15 Фолы 14
6 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
Боковой судья Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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