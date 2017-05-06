«Спартак» выиграл у «Томи» благодаря голу Промеса с пенальти

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Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 1:0.

На 14-й минуте Денис Глушаков нарвался на бедро защитника в штрафной томичей, а Алексей Солосин, хоть и угадал с направлением, отбить удар Квинси Промеса с 11-метровой отметки не смог.

«Спартак» (63 очка) занимает первое место в турнирной таблице РФПЛ, опережая идущий вторым ЦСКА на 10 баллов. Теоретические шансы на первое место сохраняет «Зенит», набравший 52 очка в 26 матчах. «Томь» (14) — 16-я.