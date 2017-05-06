ЦСКА потерял шансы на защиту чемпионского титула
«Спартак» выиграл у «Томи» в матче 27-го тура РФПЛ.
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Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 1:0.
«Спартак» (63 очка) занимает первое место в турнирной таблице РФПЛ, опережая идущий вторым ЦСКА на 10 баллов. Таким образом, «армейцы» лишились шансов на защиту чемпионского титула и ни при каких обстоятельствах не сумеют подняться выше второй строчки.
Теоретические шансы на первое место сохраняет «Зенит», набравший 52 очка в 26 матчах.
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