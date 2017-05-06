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6 мая 2017, 21:10 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

ЦСКА потерял шансы на защиту чемпионского титула

«Спартак» выиграл у «Томи» в матче 27-го тура РФПЛ.

Спартак выиграл у Томи в матче 27-го тура <span class=error>РФПЛ</span>. Увеличить
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Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 1:0.

«Спартак» (63 очка) занимает первое место в турнирной таблице РФПЛ, опережая идущий вторым ЦСКА на 10 баллов. Таким образом, «армейцы» лишились шансов на защиту чемпионского титула и ни при каких обстоятельствах не сумеют подняться выше второй строчки.

Теоретические шансы на первое место сохраняет «Зенит», набравший 52 очка в 26 матчах.

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Поражение «Ростова» в 27-м туре ЧР гарантировало ЦСКА и «Зениту» выход в еврокубки

МОСКВА, 6 мая — Р-Спорт. Поражение «Ростова» от тульского «Арсенала» в 27-м туре чемпионата России по футболу гарантировало московскому ЦСКА и «Зениту» (Санкт-Петербург) выход в еврокубки сезона-2017/18.
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