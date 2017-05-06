«Спартак» обеспечил себе как минимум серебро РФПЛ и попадание в Лигу чемпионов

Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 1:0.

«Спартак» (63 очка) занимает первое место в турнирной таблице РФПЛ, опережая идущий вторым ЦСКА на 10 баллов. Таким образом, «армейцы» ни при каких обстоятельствах не сумеют подняться выше второй строчки, что гарантирует «Спартаку» попадание в Лигу чемпионов.

Теоретические шансы на первое место сохраняет «Зенит», набравший 52 очка в 26 матчах. Для победы в чемпионате и попадания в первую корзину при жеребьёвке группового этапа ЛЧ «Спартаку» достаточно набрать одно очко в оставшихся матчах.