Промес догнал Цымбаларя по количеству голов за «Спартак» в чемпионате России

На 14-й минуте Денис Глушаков нарвался на бедро защитника в штрафной томичей, а Алексей Солосин, хоть и угадал с направлением удара Промеса, отбить удар с 11-метровой отметки не смог.

Этот гол стал для Промеса 42-м в РФПЛ за «Спартак». По количеству мячей в чемпионате России среди игроков «Спартака» он сравнялся с легендарным Ильей Цымбаларём и отстает только от Владимира Бесчастных (56), Веллитона (57), Андрея Тихонова (68), Романа Павлюченко (69) и Егора Титова (86).