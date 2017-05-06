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6 мая 2017, 20:09 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Промес догнал Цымбаларя по количеству голов за «Спартак» в чемпионате России

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес открыл счет в домашнем матче 27-го тура РФПЛ.

На 14-й минуте Денис Глушаков нарвался на бедро защитника в штрафной томичей, а Алексей Солосин, хоть и угадал с направлением удара Промеса, отбить удар с 11-метровой отметки не смог.

Этот гол стал для Промеса 42-м в РФПЛ за «Спартак». По количеству мячей в чемпионате России среди игроков «Спартака» он сравнялся с легендарным Ильей Цымбаларём и отстает только от Владимира Бесчастных (56), Веллитона (57), Андрея Тихонова (68), Романа Павлюченко (69) и Егора Титова (86).

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