Иван Данильянц: Такие игры тяжело пережить

— Поздравляю всех любителей «Арсенала» с победой. Сегодня для нас был вечер упущенных возможностей, мы контролировали всю игру. Тот план, который мы составили, был выполнен ребятами, но все созданные моменты оказались нереализованными. Так у нас уже было в Екатеринбурге, еще в нескольких матчах. Но тогда все заканчивалось нулевой ничьей, а сегодня пропустили. Такие игры тяжело пережить.



— За пределами Ростова вы не выиграли ни одного матча в этом сезоне. «Ростов» — домашняя команда?

— По статистике — да. Но по содержанию игры мы часто, в том числе и сегодня, проводим матчи в более «удобном» варианте, чем дома. Мы контролировали игру, создавали моменты, играли свободно, но это не реализовалось в конечный результат.



— Короткая скамейка запасных скажется в оставшихся матчах?

— Она уже сказывается. И сегодня по ходу матча мы должны были усилить игру, но не было резерва. Очень много травмированных футболистов. Причины разные, в том числе и переутомление — не из-за тренировочного процесса, а из-за контактных матчей.



— Сравните матчи с «Арсеналом» в первом круге («Ростов» выиграл 4:1) и сегодня.

— Победителей не судят, сегодня «Арсенал» победил, но игра в первом круге была очень тяжелой для нас. Первый тайм тогда мы проиграли и в единоборствах, и во владении мячом. Счет 4:1 не отвечал содержанию той игры, но тогда нам удалось забить четыре мяча. Сегодня уже мы имели преимущество, конкретные голевые моменты должны были быть реализованы, но этого не случилось. Это как раз к вопросу о статистике и содержании.



— За «Арсенал» играет арендованный у «Ростова» Думбия. Следите ли за его выступлениями и почему в арендном контракте не было запрета выходить на поле против «Ростова»?

— Возможно, это наше упущение. С другой стороны, мы всегда желаем нашим футболистам, чтобы они хорошо себя проявляли. Думбия себя хорошо зарекомендовал в «Арсенале» и в сегодняшнем матче тоже был одним из лидеров команды.