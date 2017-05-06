Комбаров обошёл Бубнова и Романцева по количеству матчей за «Спартак»
Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров, выйдя на поле в стартовом составе на домашний матч 27-го тура РФПЛ с «Томью», обошёл по количеству игр за
красно-белых Олега Романцева и Александра Бубнова.
В активе бывших футболистов по 217 матчей за «Спартак», с этим показателем они делят 31−33-е место. 30-летний Комбаров проводит 218-ю игру.
Лидером по количеству матчей за «Спартак» является Фёдор Черенков, принявший участие в 494 матчах. На втором месте идёт Егор Титов (442), на третьем — Ринат Дасаев (425).
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