ФК «Ростов» проиграл в гостях тульскому «Арсеналу» — 0:1
Молодёжка донского клуба выиграла у оружейников со счётом 4:3.
ФК «Ростов» получил обидное поражение от «Арсенала» в 27-ом туре РФПЛ, сообщает клуб донской команды.
Одна из причин проигрыша — кадровые проблемы. В заявку на игру с туляками
В первом тайме наша команда взяла игру под свой контроль, но хозяева поля дождались своего момента, и на 38-й минуте Никита Бурмистров вывел «Арсенал» вперед — 0:1.
После перерыва донские футболисты имели все шансы отыграться, но на 55-й минуте Сердар Азмун попал в перекладину, а на 88-й — Алексндру Гацкану не хватило
Итог встречи — обидное поражение со счетом 0:1.
Молодёжка «Ростов» выиграла у туляков: команда Игоря Гамулы в 27-ом туре РФПЛ одержала победу со счётом 4:3.
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