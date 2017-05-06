ФК «Ростов» получил обидное поражение от «Арсенала» в 27-ом туре РФПЛ, сообщает клуб донской команды.

Одна из причин проигрыша — кадровые проблемы. В заявку на игру с туляками из-за травм не попали Александр Бухаров, Марко Симич, Владимир Гранат и Миха Мевля.

В первом тайме наша команда взяла игру под свой контроль, но хозяева поля дождались своего момента, и на 38-й минуте Никита Бурмистров вывел «Арсенал» вперед — 0:1.

После перерыва донские футболисты имели все шансы отыграться, но на 55-й минуте Сердар Азмун попал в перекладину, а на 88-й — Алексндру Гацкану не хватило каких-то сантиметров и везения, чтобы замкнуть прострел партнёра.

Итог встречи — обидное поражение со счетом 0:1.

Молодёжка «Ростов» выиграла у туляков: команда Игоря Гамулы в 27-ом туре РФПЛ одержала победу со счётом 4:3.