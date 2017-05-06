Сухари закончились. Как «Арсенал» остановил Медведева
«Советский спорт» о матче «Арсенал» — «Ростов» — 1:0.
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НИГМАТУЛЛИН НАПИШЕТ НОВЫЙ ТРЕК?
В этом сезоне «Ростов» — команда рекордов. Дело не в
Нигматуллин на троллинг не ответил и лишь скромно пожелал Медведеву стать лучшим игроком России. К заслугам Никиты скромно отнесся и тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов, который считает, что до вызова в сборную футболисту еще далековато.
— Кандидатов в сборную в России хватает, и получить вызов сложно. Акинфеев сейчас номер один, нужно только определить второго и третьего вратаря, — сказал Кафанов перед матчем с «Арсеналом».
Что касается остальных рекордов, то они скорее со знаком минус. Например, в нынешнем чемпионате России
В «РОСТОВЕ» ЭПИДЕМИЯ ТРАВМ
Несмотря на ужасную игру в гостях, к концовке сезона «Ростов» подобрался к «Краснодару» вплотную. Перед очередным туром между конкурентами за место в Лиге Европы было всего 3 очка. Цель на сезон на расстоянии вытянутой руки, но в самый неподходящий момент на команду Курбана Бердыева обрушилась эпидемия травм. Бухаров так и не восстановился после игры с «Амкаром», заболел Девич, продолжает лечиться и трио центральных защитников — Мевля, Симич и Гранат. Последний- уже приступил к беговым упражнениям, но вряд ли сыграет в этом сезоне. Зато вернулся Калачев, который, несмотря на свой почетный возраст (1 мая ему исполнилось 36 лет) — главный мотор команды.
У туляков задачи скромнее. Главная — остаться в
Особенно на матч с
ФЕСТИВАЛЬ ЩЕДРОСТИ ОТ «РОСТОВА»
Матч начался со свиста. Так болельщики приветствовали Кирьякова. В первом тайме гости устроили настоящий фестиваль щедрости. Азмун, Гацкан и дважды Ерохин не смогли переиграть Габулова, который поймал кураж. «Арсенал» же на 37-й минуте сотворил историческое событие. Бурмистровкорявым ударом пробил Медведева и прервал рекордную «сухую» серию на отметке 989 минут.
После перерыва Азмун продолжил транжирить моменты «Ростова», пробив 55-й минуте в перекладину. В концовке гости попытались создать навал, но ничего не вышло. «Ростов» вновь не выиграл в гостях и, видимо, потерял шансы догнать «Краснодар». У «Арсенала» же вся борьба за выживание еще впереди.
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