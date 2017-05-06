Сухари закончились. Как «Арсенал» остановил Медведева

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НИГМАТУЛЛИН НАПИШЕТ НОВЫЙ ТРЕК?

В этом сезоне «Ростов» — команда рекордов. Дело не в каком-то выдающемся результате (по сравнению с прошлым чемпионатом все скромнее), а в простой статистике, которая в некоторых моментах поражает. Взять хотя бы рекордную серию Медведева. До матча с тульским «Арсеналом» Никита не пропускал 952 минуты. Руслан Нигуматтулин остался позади, а официальный твиттер-аккаунт «Ростова» предложил известному в прошлом вратарю (ныне диджею) написать по этому поводу новый трек.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 27, 6.05.2017, 16:30 1:0 Арсенал Т Ростов

Нигматуллин на троллинг не ответил и лишь скромно пожелал Медведеву стать лучшим игроком России. К заслугам Никиты скромно отнесся и тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов, который считает, что до вызова в сборную футболисту еще далековато.

— Кандидатов в сборную в России хватает, и получить вызов сложно. Акинфеев сейчас номер один, нужно только определить второго и третьего вратаря, — сказал Кафанов перед матчем с «Арсеналом».

Что касается остальных рекордов, то они скорее со знаком минус. Например, в нынешнем чемпионате России желто-синие за пределами Ростов-на-Дону не выигрывали, а последний голне на «Олимпе» забивали в феврале. Дело было в игре против пражской «Спарты» (1:1).

В «РОСТОВЕ» ЭПИДЕМИЯ ТРАВМ

Несмотря на ужасную игру в гостях, к концовке сезона «Ростов» подобрался к «Краснодару» вплотную. Перед очередным туром между конкурентами за место в Лиге Европы было всего 3 очка. Цель на сезон на расстоянии вытянутой руки, но в самый неподходящий момент на команду Курбана Бердыева обрушилась эпидемия травм. Бухаров так и не восстановился после игры с «Амкаром», заболел Девич, продолжает лечиться и трио центральных защитников — Мевля, Симич и Гранат. Последний- уже приступил к беговым упражнениям, но вряд ли сыграет в этом сезоне. Зато вернулся Калачев, который, несмотря на свой почетный возраст (1 мая ему исполнилось 36 лет) — главный мотор команды.

У туляков задачи скромнее. Главная — остаться в премьер-лиге. От ее выполнения, кстати, зависит судьба главного тренера команды Сергея Кирьякова и президента Гурама Аджоева. Если команда вылетит в ФНЛ, ее ждут кардинальные перемены. Впереди у «Арсенала» игры со «Спартаком» и ЦСКА, поэтому ставка была сделана именно на домашнюю встречу с «Ростовом».

Особенно на матч с желто-синими настраивался полузащитник Мусса Думбия. Сезон он начинал в донском клубе, а зимой перебрался в Тулу, где выступает на правах аренды. Малиец стал любимчиком местных болельщиков, но задерживаться в «Арсенале» не собирается. Летом игрок вернется в «Ростов».

ФЕСТИВАЛЬ ЩЕДРОСТИ ОТ «РОСТОВА»

Матч начался со свиста. Так болельщики приветствовали Кирьякова. В первом тайме гости устроили настоящий фестиваль щедрости. Азмун, Гацкан и дважды Ерохин не смогли переиграть Габулова, который поймал кураж. «Арсенал» же на 37-й минуте сотворил историческое событие. Бурмистровкорявым ударом пробил Медведева и прервал рекордную «сухую» серию на отметке 989 минут.

После перерыва Азмун продолжил транжирить моменты «Ростова», пробив 55-й минуте в перекладину. В концовке гости попытались создать навал, но ничего не вышло. «Ростов» вновь не выиграл в гостях и, видимо, потерял шансы догнать «Краснодар». У «Арсенала» же вся борьба за выживание еще впереди.