Поражение «Ростова» в 27-м туре ЧР гарантировало ЦСКА и «Зениту» выход в еврокубки

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«Ростов» в субботу в Туле уступил местному «Арсеналу» со счетом 0:1 и за три тура до конца чемпионата с 42 очками остался на пятом месте.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 27, 6.05.2017, 16:30 1:0 Арсенал Т Ростов

ЦСКА в субботу обыграл со счетом 2:0 пермский «Амкар» и с 53 баллами идет вторым. «Зенит» на данный момент имеет 52 очка, ему осталось провести четыре матча.

Таким образом, армейский и питерский клубы гарантированно не опустятся ниже четвертого места, которое дает право сыграть в квалификации Лиги Европы.