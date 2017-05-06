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6 мая 2017, 18:55 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Поражение «Ростова» в 27-м туре ЧР гарантировало ЦСКА и «Зениту» выход в еврокубки

МОСКВА, 6 мая — Р-Спорт. Поражение «Ростова» от тульского «Арсенала» в 27-м туре чемпионата России по футболу гарантировало московскому ЦСКА и «Зениту» (Санкт-Петербург) выход в еврокубки сезона-2017/18.

<em>МОСКВА 6 мая — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Поражение Ростова от тульского Арсенала в 27-м туре чемпионата России по футболу гарантировало московскому ЦСКА и Зениту (Санкт-Петербург) выход в <span class=error>еврокубки</span> сезона-2017/18. Увеличить
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«Ростов» в субботу в Туле уступил местному «Арсеналу» со счетом 0:1 и за три тура до конца чемпионата с 42 очками остался на пятом месте.

ЦСКА в субботу обыграл со счетом 2:0 пермский «Амкар» и с 53 баллами идет вторым. «Зенит» на данный момент имеет 52 очка, ему осталось провести четыре матча.

Таким образом, армейский и питерский клубы гарантированно не опустятся ниже четвертого места, которое дает право сыграть в квалификации Лиги Европы.

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