Поражение «Ростова» в 27-м туре ЧР гарантировало ЦСКА и «Зениту» выход в еврокубки
МОСКВА, 6 мая —
Р-Спорт. Поражение «Ростова» от тульского «Арсенала» в 27-м туре чемпионата России по футболу гарантировало московскому ЦСКА и «Зениту» (Санкт-Петербург) выход в еврокубки сезона-2017/18.
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«Ростов» в субботу в Туле уступил местному «Арсеналу» со счетом 0:1 и за три тура до конца чемпионата с 42 очками остался на пятом месте.
ЦСКА в субботу обыграл со счетом 2:0 пермский «Амкар» и с 53 баллами идет вторым. «Зенит» на данный момент имеет 52 очка, ему осталось провести четыре матча.
Таким образом, армейский и питерский клубы гарантированно не опустятся ниже четвертого места, которое дает право сыграть в квалификации Лиги Европы.
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