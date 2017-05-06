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АМКАР.

ХОМИЧ — 6,0. Несколько раз выручил свою команду. Особенно эффектно выглядели сэйвы после ударов Витинью и Ионова. Однако в случае, когда забивал Чалов, до мяча не дотянулся. Во втором голе не виноват — мяч влетел в сетку после рикошета.

ИДОВУ — 5,5. Очень старался надежно отыграть на левом фланге обороны, но получалось не всегда.

ЗАЙЦЕВ — 5,0. Позволил Витинью сделать голевой пас на Чалова, хотя находился рядом с бразильцем.

ЗАНЕВ — 4,0. Виноват в обоих голах ЦСКА. Сначала дал пробить Чалову, а потом именно от него после удара Натхо мяч во второй раз влетел в ворота пермяков.

КОНДЕ — 5,0. Играл грубовато. За снос Головина получил желтую карточку. А назначенный за это штрафной привел ко второму голу армейцев.

ГИГОЛАЕВ — 5,5. Неплохо оборонялся на левом фланге, но на весь матч его не хватило.

КОСТЮКОВ — 6,0. Был очень полезен на правом фланге полузащиты. Сделал несколько острых передач, одна из которых по сути оказалась голевой. Однако Комолов ей не воспользовался. На второй тайм не вышел.

ГОЛ — 5,0. Не лучший матч полузащитника. Не был непроходим в центре поля. Атаку проникающими передачами практически не снабжал.

МИЛЬКОВИЧ — 4,5. С его потери в безобидной ситуации началась первая голевая атака ЦСКА. Отметился несколькими отборами, но уже при счете 0:2.

КОМОЛОВ — 5,5. Отыграл полезно и активно, но при счете 0:0 в первом тайме не воспользовался голевой передачей партнера и не забил, находясь в штрафной ЦСКА. Был заменен ближе к середине второго тайма.

БОДУЛ — 5,0. В первом тайме нанес дальний, но неточный удар со штрафного. Во втором попал в Игнашевича. Не нанес ни одного удара в створ. Не густо для центрального нападающего.

БАЛАНОВИЧ — 5,5. Вышел на поле сразу после перерыва вместо Костюкова. Однако полноценно заменить его не смог.

ГАСИЛИН — 5,0. Едва вышел на поле, заменив Комолова, как счет стал 0:2. В атаке команде по большому счету не помог — как и все остальные, не нанес ни одного удара в створ.

САЛУГИН — 5,0. За 12 игровых минут кардинально картину на поле не изменил.

ЦСКА.

АКИНФЕЕВ — 6,0. Капитана армейцев пермяки практически не беспокоили. Что впрочем, голкипера ЦСКА отнюдь не расслабило.

В. БЕРЕЗУЦКИЙ — 6,0. Отыграл надежно, без явных оплошностей.

ИГНАШЕВИЧ — 6,5. Был настоящим столпом обороны. Успевал страховать соседние зоны, когда коллеги подключались к атакам. Блокировал удары пермяков. В том, что они не нанесли ни одного удара в створ — во многом заслуга Игнашевича.

А. БЕРЕЗУЦКИЙ — 6,0. Отыграл всего 18 минут, после чего покинул поле из-за травмы.

ВЕРНБЛУМ — 6,0. Не только разрушал, но и эффективно помогал партнерам атаковать. Однажды его скидка привела к голевому моменту у ворот «Амкара». Поучаствовал и в той комбинации, что привела к голу Чалова.

МАРИУ ФЕРНАНДЕНС — 6,5. Был хорош и в обороне, и в атаке. Обокрав Мильковича на своем фланге, по сути начал первую голевую атаку ЦСКА.

ГОЛОВИН — 5,5. Действовал несколько прямолинейно, из-за чего часто натыкался на защитников «Амкара». С другой стороны, заработал штрафной, который в конечном итоге привел ко второму голу ЦСКА.

НАТХО — 6,5. Дальним ударом забил второй гол и предрешил исход матча. Тот факт, что мяч в ворота «Амкара» влетел после рикошета, заслуг Натхо не умаляет.

ЩЕННИКОВ — 6,0. Левый фланг обороны ЦСКА был перекрыт для пермяков вполне надежно.

ВИТИНЬЮ — 6,0. Имел шикарный момент в начале второго тайма. Более того, трижды в ходе одного эпизода мог поразить ворота Хомича, однако в итоге этого так и не сделал. Впоследствии пытался исправиться, но сам так и не забил. Зато прекрасно сыграл в стеночку с Чаловым и таким образом записал на свой счет голевую передачу.

ЧАЛОВ — 6,5. Пожалуй, главный герой матча. С первых минут был хорош в подыгрыше. Именно он начал атаку, которую голом должен был завершать Витинью. В итоге открыл счет сам: отправил мяч в дальний угол ворот ворота Хомича точным ударом низом. Причем, сделал это абсолютно зряче и хладнокровно.

ВАСИН — 6,0. Вышел вместо Алексей Березуцкого, получившего травму. Явных ошибок не допускал.

ИОНОВ — 5,5. Вышел на концовку вместо Чалова, мог забить, однако ударом метров с 9 не смог пробить Хомича.

МИЛАНОВ — б/о.