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6 мая 2017, 18:44 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Тульский «Арсенал» нанёс «Ростову» первое поражение в РФПЛ с ноября

«Ростов» проиграл тульскому «Арсеналу» в матче 27-го тура РФПЛ.

Ростов проиграл тульскому Арсеналу в матче 27-го тура <span class=error>РФПЛ</span>. Увеличить
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Встреча проходила в Туле на стадионе «Арсенал» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

«Ростов» проиграл в РФПЛ впервые с 30 ноября, когда на выезде уступил «Уралу» (0:1).

На 37-й минуте Никита Бурмистров развернулся на правом краю атаки и из-под двоих соперников сделал подачу на ближнюю штангу, где Илья Максимов не попал по мячу головой, но помешал Никите Медведеву среагировать на мяч, который влетел в ворота рикошетом от дальней штанги.

«Ростов» (42 очка) занимает пятое место в РФПЛ, отставая от идущего четвёртым «Краснодара» на 3 балла и сыграв на матч больше. «Арсенал» (24 балла) покинул зону вылета, переместившись на 13-ю строчку.

6.05.2017 16:30 основной раунд: 27-й тур Арсенал
Арсенал Т 1:0 Ростов
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Сергей Кирьяков Иван Данильянц
Голы
37′ Никита Бурмистров 18
Составы
90+1′ Владимир Габулов (к) 25
Кирилл Комбаров 9
Херсон Вергара 21
Максим Беляев 6
Стоппила Сунзу 13
Михаил Александров 98
16′ Федерико Иван Расич 19
Александру Бурчану 62
49′ Никита Бурмистров 18
Игорь Горбатенко 39
64′ Илья Максимов 78
Игорь Шевченко 88
70′ 85′ Мусса Думбья 26
Олег Власов 84
77 Никита Медведев
19 Хорен Байрамян 20′
30 Федор Кудряшов
44 Гонсалес Сесар Навас
84 Александр Гацкан (к)
16 Кристиан Нобоа
89 Александр Ерохин
7 Дмитрий Полоз
20 Сердар Азмун
2 Тимофей Калачев 82′
8 Игорь Киреев
28 Андрей Препелицэ 71′
18 Павел Могилевец
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 5
2 Удары (всего) 9
1 Удары в створ 6
1 Штанги, перекладины 2
6 Угловые 5
18 Фолы 15
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Алексей Николаев (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Владимир Миневич (Смоленск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Автогол
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Серия пенальти: нереализованный пенальти
Арсенал Т
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