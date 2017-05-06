Тульский «Арсенал» нанёс «Ростову» первое поражение в РФПЛ с ноября

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Встреча проходила в Туле на стадионе «Арсенал» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

«Ростов» проиграл в РФПЛ впервые с 30 ноября, когда на выезде уступил «Уралу» (0:1).

На 37-й минуте Никита Бурмистров развернулся на правом краю атаки и из-под двоих соперников сделал подачу на ближнюю штангу, где Илья Максимов не попал по мячу головой, но помешал Никите Медведеву среагировать на мяч, который влетел в ворота рикошетом от дальней штанги.

«Ростов» (42 очка) занимает пятое место в РФПЛ, отставая от идущего четвёртым «Краснодара» на 3 балла и сыграв на матч больше. «Арсенал» (24 балла) покинул зону вылета, переместившись на 13-ю строчку.