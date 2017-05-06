Стал известен стартовый состав «Томи» на матч со «Спартаком»
Стал известен стартовый состав «Томи» на матч 27-го тура РФПЛ со «Спартаком».
Встреча состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена».
«Томь»: Солосин, Пулич, Митерев, Карымов, Чуперка, Пугин, Попов, Гвинейский, Сасин, Голышев, Соболев.
Запасные: Мелихов, Букачев, Осипов, Науменко, Салахутинов, Большунов.
Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени. «Спартак» занимает первое место в РФПЛ, «Томь» — последнее.
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