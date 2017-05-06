Рекордная «сухая» серия вратаря «Ростова» Медведева прервалась на 989-й минуте
МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Рекордная «сухая» серия вратаря футбольного клуба «Ростов» Никиты Медведева в чемпионате России прервалась на 989-й минуте.
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В гостевом матче 27-го тура первенства страны против тульского «Арсенала» Медведев пропустил на 37-й минуте. Автором гола стал Никита Бурмистров.
В домашней игре прошлого тура чемпионата страны против пермского «Амкара» 22-летний голкипер побил рекорд Руслана Нигматуллина, который в составе московского «Локомотива» в 1999—2000 годах сохранял свои ворота в неприкосновенности 939 минут.
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