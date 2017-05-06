Семин сообщил, что еще не обсуждал с Лоськовым его участие в играх «Локомотива»

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Ранее газета «Спорт-Экспресс» сообщила, что 43-летний Лоськов может сыграть в матче 28-го тура чемпионата России с «Оренбургом», который состоится в Москве 13 мая.

«Мне еще нужно с ним (с Лоськовым) поговорить, мы еще с ним не разговаривали об этом. Если у него есть желание, то мы найдем такую возможность», — сказал Семин.

Лоськов летом 2016 года вошел в тренерский штаб «Локомотива», а в феврале 2017-го был включен в заявку команды в качестве игрока. Лоськов, который выступал за «Локомотив» на позиции полузащитника с 1997 по 2007 год и с 2010 по 2013 год, является рекордсменом клуба по количеству матчей (421) и голов (128). В составе «Локомотива» он дважды выиграл чемпионат России (2002, 2004) и трижды — Кубок страны (1999/2000, 2000/2001, 2006/2007). На профессиональном уровне Лоськов не выступал с 2013 года, при этом он пока не объявлял о завершении карьеры.