ЦСКА обошел «Зенит»

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Пермскому клубу достаточно уютно в середине турнирной таблицы, и кардинально его положение не изменится. Тем не менее, главный тренер Гаджи Гаджиев в интервью «СЭ» заверил, что 13 мая «Амкар» не собирается устраивать праздник «Спартаку». Дело чести, разумеется.

Между тем до красно-белых в Пермь пожаловали красно-синие, успех в борьбе с которыми тоже престижен. Тем более что на поле стадиона «Звезда» ЦСКА появился в ранге все еще действующего чемпиона страны.

Армейцы уступили «Амкару» на выезде и в прошлом золотом сезоне (0:2), и в позапрошлом серебряном (0:1). Однако им, конечно же, было не до размышлений о реванше. Проигравшей в прошлом туре в дерби команде кровь из носу нужно было брать три очка там, где в середине марта не преуспел «Зенит» (0:1).

Миссия представлялась трудной, но выполнимой. «Амкар» никому покорно не сдается и показывает приличного качества футбол. На своем поле он пропустил лишь 4 мяча. Меньше — два — только у «Ростова» домашнего разлива. Но после громкого успеха в матче 19-го тура с питерцами пермская команда не побеждала, а 27 апреля рассталась и с неуязвимостью на своем поле, потерпев поражение от «Краснодара» (0:2).

Из-за дисквалификаций соперники потеряли по одному сербу — Йовичича и Тошича, проводящего, впрочем, неудачный сезон. При Викторе Гончаренко и схеме с тремя центральными защитниками Тошич даже превратился в игрока ротации. Причем, не на правом краю атаки, а на левой «бровке», где попеременно с ним действуют Набабкин и Щенников. Последний и появился с первых минут в Перми, заработав, судя по всему реабилитацию за пенальти в Уфе. Васин же, который грубо ошибся в дерби и на которого свалилась беспощадная лавина критики, напротив, изначально получил психологическую паузу, уступив место Игнашевичу.

Впрочем, Васин смотрел за игрой со стороны недолго. Уже на 19-й минуте, захромав, поле покинул А. Березуцкий.

Кроме того, в стартового составе оказался 19-летний Чалов, весной выходивший на поле часто, но всегда на замену. Соответственно в запасе остались и Ионов, и Оланаре, у которого при втором пришествии в ЦСКА пока ноль результативных действий. Дзагоев же, рвавшийся в бой со «Спартаком», но так и не сыгравший из-за проблемы с задней поверхностью бедра, вовсе остался в Москве.

ТУСКЛЫЙ ТАЙМ

Мариу Фернандес принялся с первых минут подключаться в атаку по своему краю и возбудил серьезный десант армейских фанатов открыванием и прострелом, хотя и после офсайда. Впрочем, и его оппонент на фланге Гиголаев любит идти вперед — недаром он автор трех голов в чемпионате. Сместившись в центр и выиграв позицию у Мариу Фернандеса, амкаровец изловчился нанести удар. Правда, неточный.

В иной встрече, откровенно говоря, на эти моменты, мы не обратили бы внимания, но на «Звезде» до перерыва не происходило никаких примечательных событий. Гости сразу взяли под контроль мяч, намного больше им владели (70 процентов), да только перекатывали его в основном в середине поля, не в силах отыскать лазейку в плотной стене, выстроенной «Амкаром». Не хватало изобретательности Дзагоева (про Еременко вспоминать сейчас бессмысленно), Чалов растворился. Оставалось использовать дальнюю артиллерию. Били Головин, Витинью, Вернблум — все мимо.

Гончаренко разводил руками, на что-то сетовал невозмутимому ассистенту Виктору Онопко, даже прыгал на месте от раздражения. При всей субъективности подсчета голевых моментов в первом тайме их соотношение точно выражалось двумя нулями. Парочка контратак хозяев в концовке за счет старания Костюкова и Комолова этого не изменила. Ни одного удара в створ ворот на двух соперников, по одному угловому — эти статистические показатели и определили общую картину.

АРМЕЙСКАЯ ВСПЫШКА

В начале второй половины армейцы, наконец, разродились голевым моментом. После ловкой скидки головой Чалова Вернблум вывел Витинью с глазу на глаз с вратарем. Бразилец проиграл в ближнем бою Хомичу, а его повторный удар принял на себя Баланович.

ЦСКА вспыхнул, и из этой искры возгорелось пламя. Метод решения задачи — движение и быстрый розыгрыш мяча — был найден. Мариу Фернандес обеспечил отбор на чужой половине поля, Чалов же сыграл в «стенку» с Витинью и направил мяч мимо Хомича.

А спустя пять минут после подачи со штрафного и отскока без промедления удар от линии штрафной площади нанес Натхо. Помог рикошет от Занева, обманувший Хомича — и стало ясно, что ЦСКА своего не упустит. Да и нельзя поставить на поток такие номера, какой получился у «Амкара» во встрече с «Локомотивом», в которой пермяки при судейских ошибках отквитали два мяча.

Преимущество гостей во владении мячом сократилось в итоге до общих 62 процентов, уральцы иногда подбирались к воротам Акинфеева, но матч московский клуб контролировал. В самом конце Гончаренко дал поиграть Миланову, не выходившему на поле в течение почти двух месяцев. Едва не забил Ионов — вратарь в последний момент задержал мяч, летевший у него между ногами. ЦСКА был сильнее, хотя и не сразу это доказал. А Пермь теперь ждет «Спартак».