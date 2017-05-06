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6 мая 2017, 16:50 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Акинфеев повторил личный рекорд по числу сухих матчей за чемпионат

В матче 27-го тура чемпионата России «Амкар» — ЦСКА (0:2) вратарь армейцев Игорь Акинфеев в 16-й раз в нынешнем сезоне сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Игорь Акинфеев в 16-й раз в нынешнем сезоне сохранил свои ворота в неприкосновенности и повторил собственный лучший результат по числу встреч без пропущенных голов в одном чемпионате. Увеличить
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Акинфеев повторил собственный лучший результат по числу встреч без пропущенных голов в одном чемпионате.

Столь же надежно голкипер ЦСКА провел сезон-2011/12. По 15 сухих матчей в активе Акинфеева было в чемпионатах-2005 и 2015/16. Рекорд премьер-лиги был установлен в 2002 году Сергеем Овчинниковым — 20 «сухарей» в 31 матче, включая золотой.

6.05.2017 14:00 Зрители 7100 основной раунд: 27-й тур Звезда
Амкар 0:2 ЦСКА
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Гаджи Гаджиев Виктор Гончаренко
Голы
63 Федор Чалов (Виктор Винисиус Витинью) 60′
66 Бибрас Натхо 65′
Составы
Дмитрий Хомич 15
Брайн Оладапо Идову 19
Петар Занев (к) 3
36′ Николай Зайцев 4
65′ Секу Конде 6
Александр Милькович 2
Дарко Бодул 9
Януш Гол 5
79′ Роланд Гиголаев 13
90′ Александр Салугин 77
65′ Павел Комолов 20
Алексей Гасилин 17
46′ Михаил Костюков 27
Сергей Баланович 16
35 Игорь Акинфеев (к)
4 Сергей Игнашевич
24 Василий Березуцкий
2 Мариу Фернандес
42 Георгий Щенников
17 Александр Головин
66 Бибрас Натхо
3 Понтус Вернблум
6 Алексей Березуцкий 19′
5 Виктор Васин
20 Виктор Винисиус Витинью 88′
8 Георгий Миланов
63 Федор Чалов 72′
11 Алексей Ионов
Статистика
3 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
0 Голевые моменты 3
2 Удары (всего) 10
0 Удары в створ 5
2 Угловые 3
12 Фолы 12
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
Боковой судья Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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