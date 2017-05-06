Акинфеев повторил личный рекорд по числу сухих матчей за чемпионат
В матче 27-го тура чемпионата России «Амкар» — ЦСКА (0:2) вратарь армейцев Игорь Акинфеев в 16-й раз в нынешнем сезоне сохранил свои ворота в неприкосновенности.
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Акинфеев повторил собственный лучший результат по числу встреч без пропущенных голов в одном чемпионате.
Столь же надежно голкипер ЦСКА провел сезон-2011/12. По 15 сухих матчей в активе Акинфеева было в чемпионатах-2005 и 2015/16. Рекорд
Главные тренеры
|Гаджи Гаджиев
|Виктор Гончаренко
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|3
|2
|Удары (всего)
|10
|0
|Удары в створ
|5
|2
|Угловые
|3
|12
|Фолы
|12
|3
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
|Боковой судья
|Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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