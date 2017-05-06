Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29665489/
6 мая 2017, 16:14 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

ЦСКА обыграл «Амкар» и вышел на второе место в чемпионате России

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал победу над пермским «Амкаром» со счетом 2:0 в гостевом матче 27-го тура чемпионата России по футболу.

ЦСКА обыграл Амкар и вышел на второе место в чемпионате России - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Мячи забили Федор Чалов (60-я минута) и Бибрас Натхо (65).

ЦСКА набрал 53 очка в 27 матчах и вышел на второе место в турнирной таблице. Армейцы отстают от лидирующего столичного «Спартака» (26 игр) на семь очков. Третье место занимает санкт-петербургский «Зенит» (26 игр, 52 очка).

«Амкар» продлил свою безвыигрышную серию до восьми матчей. Пермский клуб с 34 очками занимает девятое место в турнирной таблице.

В следующем туре ЦСКА 12 мая примет тульский «Арсенал», «Амкар» на следующий день дома сыграет со «Спартаком».

6.05.2017 14:00 основной раунд: 27-й тур Звезда
Амкар 0:2 ЦСКА
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Гаджи Гаджиев Виктор Гончаренко
Голы
63 Федор Чалов (Виктор Винисиус Витинью) 60′
66 Бибрас Натхо 65′
Составы
Дмитрий Хомич 15
Брайн Оладапо Идову 19
Петар Занев (к) 3
36′ Николай Зайцев 4
65′ Секу Конде 6
Александр Милькович 2
Дарко Бодул 9
Януш Гол 5
79′ Роланд Гиголаев 13
90′ Александр Салугин 77
65′ Павел Комолов 20
Алексей Гасилин 17
46′ Михаил Костюков 27
Сергей Баланович 16
35 Игорь Акинфеев (к)
4 Сергей Игнашевич
24 Василий Березуцкий
2 Мариу Фернандес
42 Георгий Щенников
17 Александр Головин
66 Бибрас Натхо
3 Понтус Вернблум
6 Алексей Березуцкий 19′
5 Виктор Васин
20 Виктор Винисиус Витинью 88′
8 Георгий Миланов
63 Федор Чалов 72′
11 Алексей Ионов
Статистика
3 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
0 Голевые моменты 3
2 Удары (всего) 10
0 Удары в створ 5
2 Угловые 3
12 Фолы 12
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
Боковой судья Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Амкар
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
6 мая

ЦСКА обыграл "Амкар" и вышел на второе место в чемпионате России

Хуснуллин: стадион "Лужники" является одним из самых безопасных в мире

Тренер: сборная РФ по хоккею не будет экспериментировать в матче ЧМ с итальянцами