ЦСКА обыграл «Амкар» и вышел на второе место в чемпионате России
МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал победу над пермским «Амкаром» со счетом 2:0 в гостевом матче 27-го тура чемпионата России по футболу.
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Мячи забили Федор Чалов (60-я минута) и Бибрас Натхо (65).
ЦСКА набрал 53 очка в 27 матчах и вышел на второе место в турнирной таблице. Армейцы отстают от лидирующего столичного «Спартака» (26 игр) на семь очков. Третье место занимает
«Амкар» продлил свою безвыигрышную серию до восьми матчей. Пермский клуб с 34 очками занимает девятое место в турнирной таблице.
В следующем туре ЦСКА 12 мая примет тульский «Арсенал», «Амкар» на следующий день дома сыграет со «Спартаком».
Главные тренеры
|Гаджи Гаджиев
|Виктор Гончаренко
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|3
|2
|Удары (всего)
|10
|0
|Удары в створ
|5
|2
|Угловые
|3
|12
|Фолы
|12
|3
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
|Боковой судья
|Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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