ЦСКА обыграл «Амкар» и вышел на второе место в чемпионате России

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Мячи забили Федор Чалов (60-я минута) и Бибрас Натхо (65).

ЦСКА набрал 53 очка в 27 матчах и вышел на второе место в турнирной таблице. Армейцы отстают от лидирующего столичного «Спартака» (26 игр) на семь очков. Третье место занимает санкт-петербургский «Зенит» (26 игр, 52 очка).

«Амкар» продлил свою безвыигрышную серию до восьми матчей. Пермский клуб с 34 очками занимает девятое место в турнирной таблице.

В следующем туре ЦСКА 12 мая примет тульский «Арсенал», «Амкар» на следующий день дома сыграет со «Спартаком».