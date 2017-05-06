«Рубин» и «Уфа» сыграли вничью в матче молодежного первенства России по футболу

Игра, прошедшая в субботу в Казани, закончилась со счетом 1:1. На гол Вячеслава Журавлева на 64-й минуте с пенальти у уфимцев хозяева ответили точным ударом Михаила Яковлева (78).

Матч основных составов пройдет в воскресенье в столице Татарстана.