«Рубин» и «Уфа» сыграли вничью в матче молодежного первенства России по футболу
МОСКВА, 6 мая —
Р-Спорт. Футболисты казанского «Рубина» и «Уфы» разошлись миром в матче 27-го тура молодежного первенства России.
Игра, прошедшая в субботу в Казани, закончилась со счетом 1:1. На гол Вячеслава Журавлева на 64-й минуте с пенальти у уфимцев хозяева ответили точным ударом Михаила Яковлева (78).
Матч основных составов пройдет в воскресенье в столице Татарстана.
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