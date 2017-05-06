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6 мая 2017, 15:54 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

«Рубин» и «Уфа» сыграли вничью в матче молодежного первенства России по футболу

МОСКВА, 6 мая — Р-Спорт. Футболисты казанского «Рубина» и «Уфы» разошлись миром в матче 27-го тура молодежного первенства России.

Игра, прошедшая в субботу в Казани, закончилась со счетом 1:1. На гол Вячеслава Журавлева на 64-й минуте с пенальти у уфимцев хозяева ответили точным ударом Михаила Яковлева (78).

Матч основных составов пройдет в воскресенье в столице Татарстана.

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