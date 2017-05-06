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6 мая 2017, 15:43 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Арсенал» Т — «Ростов»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы тульского «Арсенала» и «Ростова» на матч 27-го тура российской Премьер-Лиги.

Стали известны стартовые составы тульского Арсенала и Ростова на матч 27-го тура российской <nobr>Премьер-Лиги.</nobr> Увеличить
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«Арсенал» Т: Габулов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Вергара, Александров, Бурмистров, Максимов, Боурчану, Думбия, Расич.

«Ростов»: Медведев, Кудряшов, Навас, Гацкан, Калачёв, Байрамян, Препелицэ, Нобоа, Ерохин, Полоз, Азмун.

Запасные: Гошев, Комиссаров, Терентьев, Киреев, Могилевец.

Матч «Арсенал» — «Ростов» пройдёт в Туле. Начало — в 16:30 мск.

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