«Спартак» (Турин)
Обозреватель «СЭ» нашел немало общего у лидера РФПЛ с вероятным финалистом Лиги чемпионов — «Ювентусом».
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Обратили внимание, что в этом сезоне прекратились поиски спартаковским сообществом «генетического кода» — признаков фирменной игры, поставленной Константином Бесковым и получившей дальнейшее развитие при Олеге Романцеве?
Нет, мы не предлагаем дискуссию о целесообразности воссоздания в современном футболе изящной классики, об эффективности «стенок», которые, так или иначе, применяются повсюду, о пользе коротких передач и важности взаимодействия. Просто констатация: при Массимо Каррере «Спартак», скорее, следует лекалам «Ювентуса», в котором играл и работал этот тренер, чем тому стилю, который в России принято называть спартаковским. Хотя прямые сравнения с почти финалистом Лиги чемпионов, командой с образцовой обороной и звездами во всех линиях, были бы некорректны.
ДО СВИДАНИЯ, СВЕТЛОЕ ПРОШЛОЕ
А ведь Дмитрий Аленичев приходил в 2015 году на пост главного тренера под знаменем не иначе как возвращения к истокам. И при Валерии Карпине искали, да и находили иногда проблески традиционного «Спартака». В социальных сетях
«Спартак»
Болельщики конкурентов связывают успех «Спартака» с везучестью. Между тем в условном
Что касается голов в заключительные мгновения домашних матчей с «Амкаром» и «Оренбургом», то,
Главное — удачу нужно еще приманить старанием да настойчивостью. Сколько раз российские команды, чуть теряя концентрацию, пропускали обидные голы на последних минутах! Чтобы далеко не ходить, вспомните кипрский АЕК или «Легию».
В то же время у команды Карреры хватает целеустремленности, собранности, и физических сил, чтобы либо выгрызать победу по прошествии полутора часов игры, либо, напротив, отстаивать добытое преимущество. По крайней мере, в масштабах нынешнего чемпионата России. Хотя после его осенней части мы, как и в случаях с другими
А ВСЕГДА ЛИ БЫЛИ КРУЖЕВА?
В череде побед с минимальным счетом усматривается знаменитый футбольный итальянский прагматизм, который, между тем, зиждется на умении контролировать ход борьбы и лишать соперников шансов, так что внешне «тухлая» победа совсем не обязательно таковая по содержанию.
В победном для себя чемпионате Италии-2013/14 «Ювентус» под руководством Антонио Конте, которому помогал Каррера, одержал 10 побед со счетом 1:0. Хотя это только стечение обстоятельств. В прочие сезоны пятилетия — а «Старая синьора» уверенно движется к шестому подряд чемпионскому титулу — таких побед набиралось меньше. У «Спартака» за четыре тура до финиша их девять.
Кстати, ЦСКА при Леониде Слуцком, которого, случалось, даже армейские болельщики обвиняли в чрезмерной осторожности, в предыдущем чемпионате завоевал золото, победив со счетом 1:0 семь раз, а в турнире-2012/13 — и вовсе лишь пять. Но вот что, тем не менее, говорил в конце мая 2013 года в редакции «СЭ» Валерий Карпин, отвечая на вопрос, в чем три призера — ЦСКА, «Зенит» и «Анжи» — превзошли «Спартак»:
— ЦСКА играет в абсолютно другой футбол. У армейцев шесть человек сзади. Даже Мариу Фернандес в последнее время не подключался в атаку. Глядишь, четверо впереди
— Посмотрел наши игры в 90-е годы с «Реалом» или «Ливерпулем» — и не увидел кружев! По крайней мере, в этих конкретных матчах. Были неуемная жажда борьбы, желание выиграть ее на каждом участке — тогда в принципе играли «один в один» по всему полю. Словом, «Спартак» и прежде брал свое не только кружевами или спартаковским стилем. Но прежде он все выигрывал, и складывалось впечатление, что все его «стенки» проходят.
В самом деле, спартаковские болельщики были приучены еще в период руководства Бескова к тому, что, забив гол, нельзя останавливаться и отходить назад. Эта ненасытность привлекала людей на трибуны, способствовала росту популярности клуба. Роль Константина Ивановича в истории «Спартака» уже поэтому нельзя переоценить.
Вместе с тем за бесковский период выступлений в высшей лиге с 1978-го по 1988-й годы
В этом чемпионате «Спартак» не избежал срывов, потерпев поражения дома от «Уфы» и на выезде от «Крыльев Советов» и «Ростова». Последний, впрочем, резонно причислить к лидерам отечественного футбола. Если бы этот клуб не экономил в некоторых матчах ради еврокубков силы ведущих игроков, сейчас, наверное, вел бы борьбу за место на пьедестале почета. На своем поле в чемпионате «Ростов» не уступил ни разу, так что его победа над «Спартаком» вовсе не сенсация.
Впрочем, изголодавшихся по титулам болельщиков
Вместе с тем совсем не исключено, что однажды в недалеком будущем, когда стихнут трубы и литавры, в применении к «Спартаку» снова вспомнят о старых канонах. Память любит возвращать к счастливым временам.
Александр ПРОСВЕТОВ.
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