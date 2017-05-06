«Спартак» (Турин)

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Обратили внимание, что в этом сезоне прекратились поиски спартаковским сообществом «генетического кода» — признаков фирменной игры, поставленной Константином Бесковым и получившей дальнейшее развитие при Олеге Романцеве?

Нет, мы не предлагаем дискуссию о целесообразности воссоздания в современном футболе изящной классики, об эффективности «стенок», которые, так или иначе, применяются повсюду, о пользе коротких передач и важности взаимодействия. Просто констатация: при Массимо Каррере «Спартак», скорее, следует лекалам «Ювентуса», в котором играл и работал этот тренер, чем тому стилю, который в России принято называть спартаковским. Хотя прямые сравнения с почти финалистом Лиги чемпионов, командой с образцовой обороной и звездами во всех линиях, были бы некорректны.

ДО СВИДАНИЯ, СВЕТЛОЕ ПРОШЛОЕ

А ведь Дмитрий Аленичев приходил в 2015 году на пост главного тренера под знаменем не иначе как возвращения к истокам. И при Валерии Карпине искали, да и находили иногда проблески традиционного «Спартака». В социальных сетях нет-нет, да обсуждался вопрос о новом пришествии Романцева. В непростые времена людям в принципе свойственно обращаться к религии или былому величию.

«Спартак» по-прежнему любит игру накоротке, и у него самые длительные атаки с наибольшим количеством передач, что может говорить как о тщательной подготовке наступления, так и о склонности к комбинационной игре. Вместе с тем тот же «Ювентус» открыл счет в среду в матче с «Монако» после блестящей многоходовки, начатой со своей половины поля. Да и какой серьезный клуб не использует активным образом пас?

Красно-белые много владеют мячом — в среднем, по данным InStat, 56 процентов времени, но уступают по этому показателю «Зениту» и «Краснодару». Кроме того, столичная команда чаще всех наносила удары по воротам и при этом забила 22 процента голов из-за пределов штрафной площади! У «Зенита» для сравнения только 4,5 процента. Налицо разнообразие, а не явная ставка на мелкий розыгрыш мяч.

Болельщики конкурентов связывают успех «Спартака» с везучестью. Между тем в условном мини-турнире с участием «Зенита» и ЦСКА, очевидных кандидатов в призеры, красно-белые с 9 очками победили бы. Если же конкуренты ослабли, то это их печаль. В футболе всегда происходят как изменения в составах, так и кардинальная смена поколений. «Спартак» сам много лет не мог вывести формулу успеха. Кто-то теряет, а кто-то находит.

Что касается голов в заключительные мгновения домашних матчей с «Амкаром» и «Оренбургом», то, во-первых, московский клуб и без четырех очков лидировал бы, хотя не столь убедительно, а во-вторых, без улыбки Фортуны трудно обойтись. Если бы десять лет назад в Раменском выступавший за «Зенит» Домингес не вынес мяч с линии ворот на последних секундах матча с «Сатурном», «Спартак» уже давно был бы 10-кратным чемпионом России.

Главное — удачу нужно еще приманить старанием да настойчивостью. Сколько раз российские команды, чуть теряя концентрацию, пропускали обидные голы на последних минутах! Чтобы далеко не ходить, вспомните кипрский АЕК или «Легию».

В то же время у команды Карреры хватает целеустремленности, собранности, и физических сил, чтобы либо выгрызать победу по прошествии полутора часов игры, либо, напротив, отстаивать добытое преимущество. По крайней мере, в масштабах нынешнего чемпионата России. Хотя после его осенней части мы, как и в случаях с другими тренерами-иностранцами, задавались вопросом, справится ли итальянец с неведомым ему продолжительным зимним перерывом.

А ВСЕГДА ЛИ БЫЛИ КРУЖЕВА?

В череде побед с минимальным счетом усматривается знаменитый футбольный итальянский прагматизм, который, между тем, зиждется на умении контролировать ход борьбы и лишать соперников шансов, так что внешне «тухлая» победа совсем не обязательно таковая по содержанию.

В победном для себя чемпионате Италии-2013/14 «Ювентус» под руководством Антонио Конте, которому помогал Каррера, одержал 10 побед со счетом 1:0. Хотя это только стечение обстоятельств. В прочие сезоны пятилетия — а «Старая синьора» уверенно движется к шестому подряд чемпионскому титулу — таких побед набиралось меньше. У «Спартака» за четыре тура до финиша их девять.

Кстати, ЦСКА при Леониде Слуцком, которого, случалось, даже армейские болельщики обвиняли в чрезмерной осторожности, в предыдущем чемпионате завоевал золото, победив со счетом 1:0 семь раз, а в турнире-2012/13 — и вовсе лишь пять. Но вот что, тем не менее, говорил в конце мая 2013 года в редакции «СЭ» Валерий Карпин, отвечая на вопрос, в чем три призера — ЦСКА, «Зенит» и «Анжи» — превзошли «Спартак»:

— ЦСКА играет в абсолютно другой футбол. У армейцев шесть человек сзади. Даже Мариу Фернандес в последнее время не подключался в атаку. Глядишь, четверо впереди что-то сотворят. Такая игра дает результаты. «Интер» под руководством Моуринью именно так в 2010-м победил в Лиге чемпионов. Мы же хотим играть в иной футбол — тот, который от «Спартака» и требуют, стремимся доминировать на поле — и оголяем тылы. Так было, есть и будет — при мне, во всяком случае.

— Посмотрел наши игры в 90-е годы с «Реалом» или «Ливерпулем» — и не увидел кружев! По крайней мере, в этих конкретных матчах. Были неуемная жажда борьбы, желание выиграть ее на каждом участке — тогда в принципе играли «один в один» по всему полю. Словом, «Спартак» и прежде брал свое не только кружевами или спартаковским стилем. Но прежде он все выигрывал, и складывалось впечатление, что все его «стенки» проходят.

В самом деле, спартаковские болельщики были приучены еще в период руководства Бескова к тому, что, забив гол, нельзя останавливаться и отходить назад. Эта ненасытность привлекала людей на трибуны, способствовала росту популярности клуба. Роль Константина Ивановича в истории «Спартака» уже поэтому нельзя переоценить.

Вместе с тем за бесковский период выступлений в высшей лиге с 1978-го по 1988-й годы красно-белые, постоянно фигурируя в призерах, лишь дважды забрались на вершину, киевское «Динамо» — четырежды. Недоставало итальянской стабильности.

В этом чемпионате «Спартак» не избежал срывов, потерпев поражения дома от «Уфы» и на выезде от «Крыльев Советов» и «Ростова». Последний, впрочем, резонно причислить к лидерам отечественного футбола. Если бы этот клуб не экономил в некоторых матчах ради еврокубков силы ведущих игроков, сейчас, наверное, вел бы борьбу за место на пьедестале почета. На своем поле в чемпионате «Ростов» не уступил ни разу, так что его победа над «Спартаком» вовсе не сенсация.

Впрочем, изголодавшихся по титулам болельщиков красно-белых сейчас не волнуют частности, включая отход от стиля, в котором еще недавно некоторыми виделся единственно возможный способ преодоления неудач. Парадоксально и курьезно, но пастырь пришел в лагерь романтиков не из артистичной «Барселоны» или «Реала», откуда в свое время после завоевания чемпионства попросили скучного Фабио Капелло, а из рядов прагматика «Ювентуса».

Вместе с тем совсем не исключено, что однажды в недалеком будущем, когда стихнут трубы и литавры, в применении к «Спартаку» снова вспомнят о старых канонах. Память любит возвращать к счастливым временам.

Александр ПРОСВЕТОВ.