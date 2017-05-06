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6 мая 2017, 13:32 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

«Амкар» — ЦСКА. Чалов и Натхо сыграют с первых минут

Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч 27-го тура чемпионата России с пермским «Амкаром».

Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч 27-го тура чемпионата России с пермским Амкаром. Увеличить
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ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Игнашевич, В. Березуцкий, Вернблум, Щенников, Фернандес, Натхо, Головин, Чалов, Витиньо.

Матч начнется в 14:00 по московскому времени в Перми.

Отметим, что безвыигрышная серия «Амкара» в национальном первенстве составляет семь встреч.

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