«Амкар» — ЦСКА. Чалов и Натхо сыграют с первых минут
Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч 27-го тура чемпионата России с пермским «Амкаром».
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ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Игнашевич, В. Березуцкий, Вернблум, Щенников, Фернандес, Натхо, Головин, Чалов, Витиньо.
Матч начнется в 14:00 по московскому времени в Перми.
Отметим, что безвыигрышная серия «Амкара» в национальном первенстве составляет семь встреч.
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