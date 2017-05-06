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6 мая 2017, 13:12 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Матчи двух туров РФПЛ начнутся с минуты молчания в память павших в ВОВ

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Матчи 27-го и 28-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) начнутся с минуты молчания в память павших в Великой Отечественной войне (ВОВ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

«На предстоящих матчах 27-го и 28-го туров чемпионата России мы почтим память павших в Великой Отечественной войне минутой молчания», — говорится в сообщении.

Матчи 27-го тура пройдут с 6 по 8 мая, 28-го тура — с 12 по 14 мая.

5 мая руководство Российского футбольного союза и РФПЛ возложили венки к Могиле неизвестного солдата в Александровском саду.
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