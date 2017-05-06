Матчи двух туров РФПЛ начнутся с минуты молчания в память павших в ВОВ

«На предстоящих матчах 27-го и 28-го туров чемпионата России мы почтим память павших в Великой Отечественной войне минутой молчания», — говорится в сообщении.

Матчи 27-го тура пройдут с 6 по 8 мая, 28-го тура — с 12 по 14 мая.

5 мая руководство Российского футбольного союза и РФПЛ возложили венки к Могиле неизвестного солдата в Александровском саду.