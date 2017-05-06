Амир Натхо пропустит 3−4 месяца после операции на колене
МОСКВА, 6 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Полузащитник московского «Локомотива» Амир Натхо успешно перенес операцию на крестообразных связках колена, восстановление футболиста займет около трех — четырех месяцев. Об этом ТАСС сообщил отец футболиста Адам Натхо.
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20-летний полузащитник заключил контракт со столичной командой в прошедшее трансферное окно сроком на полтора года. Травму крестообразных связок он получил в матче молодежных команд «Локомотива» и «Спартака» (1:2), которая прошла 7 марта. Сначала футболист проходил консервативное лечение, но в итоге Натхо
«Амир в пятницу перенес операцию на крестообразных связках, она прошла хорошо. Сейчас он отходит от наркоза, а 8 мая уже вернется в Москву и будет восстанавливаться на базе “Локомотива”. По словам доктора, мой сын пропустит около
Натхо в 2014—2015 годах выступал за молодежную команду испанской «Барселоны». В 2015 году он перешел в ЦСКА, за молодежный состав которого сыграл 15 матчей и забил два мяча. Перед переходом в «Локомотив» полузащитник играл за «Краснодар».
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