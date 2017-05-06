Амир Натхо пропустит 3−4 месяца после операции на колене

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

20-летний полузащитник заключил контракт со столичной командой в прошедшее трансферное окно сроком на полтора года. Травму крестообразных связок он получил в матче молодежных команд «Локомотива» и «Спартака» (1:2), которая прошла 7 марта. Сначала футболист проходил консервативное лечение, но в итоге Натхо все-таки потребовалась операция.

«Амир в пятницу перенес операцию на крестообразных связках, она прошла хорошо. Сейчас он отходит от наркоза, а 8 мая уже вернется в Москву и будет восстанавливаться на базе “Локомотива”. По словам доктора, мой сын пропустит около трех-четырех месяцев. Он же, кстати, оперировал и Дмитрия Тарасова, который летал к нему с аналогичной травмой», — рассказал отец футболиста.

Натхо в 2014—2015 годах выступал за молодежную команду испанской «Барселоны». В 2015 году он перешел в ЦСКА, за молодежный состав которого сыграл 15 матчей и забил два мяча. Перед переходом в «Локомотив» полузащитник играл за «Краснодар».