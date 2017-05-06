«Спартак» крупно выиграет, ЦСКА и «Ростов» рискуют оступиться
Сегодня тремя матчами откроется программа 27-го тура чемпионата России.
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АМКАР — ЦСКА
6 мая. Пермь. Стадион «Звезда». 14.00 (НАШ ФУТБОЛ. Матч ТВ).
Судья: К. Левников (Санкт-Петербург).
СОСТАВЫ КОМАНД. Вариант «СЭ»
ПОТЕРИ
«Амкар»: Йовичич (дисквалификация).
ЦСКА: Дзагоев (травма), Еременко, Тошич (дисквалификации).
ПОД СОМНЕНИЕМ
«Амкар»: Огуде, Шаваев.
ЦСКА: —.
НОВОСТИ КОМАНД
· «Амкар» уже с 11 мая начинает продажу абонементов на сезон-2017/18. Никогда прежде пермский клуб не делал этого столь рано, обосновав решение комфортом болельщиков, которые смогут осуществить покупку до начала летнего сезона отпусков. В день старта продаж болельщики смогут пообщаться с игроками и тренерами команды.
· Дисквалифицированный КДК РФС на два матча амкаровец Йовичич за два часа до сегодняшней игры встретится с болельщиками
· В Пермь ЦСКА отправился без хавбека Дзагоева.
· Лучшим игроком месяца болельщики армейцев признали голкипера Акинфеева.
· В сферу интересов «Трабзонспора» попали полузащитники Натхо и Тошич, у которого заканчивается контракт с армейцами. Кроме того, в Бразилии утверждают, что сам ЦСКА интересуется 23-летним бразильским нападающим Сассой из «Ботафого».
· Наставник молодежного состава армейцев Александр Гришин летом оставит свой пост.
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ
Пермяки выиграли у ЦСКА два последних домашних матча, не пропустив в них ни одного мяча (1:0, 2:0).
Армейцы не могут обыграть пермскую команду в последних двух поединках, пропустив в них по два гола (0:2, 2:2).
ЦИТАТЫ
Гаджи ГАДЖИЕВ, главный тренер «Амкара»:
— Контракт предложен. Исполнительный директор Денис Маслов на словах озвучил его содержание, но я его еще не читал. У нас очень важные матчи в чемпионате, сосредоточен на работе. Хотелось бы, чтобы у клуба и команды были более серьезные притязания — не просто думать о сохранении места в
Игорь АКИНФЕЕВ, вратарь ЦСКА:
— Сейчас же трибуны к вратарю стали очень близко. И ты столько всякого про себя слышишь. И про себя, и про родителей, и про семью, и про жену. И ты даже не думаешь про себя: «За что?» Я никогда этот вопрос не задавал и не задаю. Просто понимаешь, что это — болото. Трясина, из которой хочется побыстрее вылезти. А голосов все больше — и ты осознаешь, что это уже никакой не праздник и тебе хочется побыстрей, чтобы 90-я минута наступила и уехать побыстрее отсюда.
Потому что ты не понимаешь больше людей — они не болеют за свою команду, они болеют лично против меня. Это не закаляет, я просто, видно, поднадоел всем. И это, наверное, хорошо. Потому что когда у тебя за спиной эта стена из раздраженных болельщиков, ты понимаешь, что
ПРОГНОЗ
Сергей ВЕДЕНЕЕВ, бывший защитник «Зенита», ЦСКА и «Крыльев Советов»:
0:1 Пермяки сейчас выглядят хуже, чем в первом круге. У ЦСКА тоже есть проблемы, но класс игроков скажется.
Сергей ЯРЕМЕНКО, корреспондент «СЭ»:
1:1 Армейцам жизненно необходимо побеждать в Перми, чтобы догнать «Зенит» в гонке за Лигу чемпионов. Но команда Гаджи Гаджиева за весь чемпионат лишь однажды уступила на своем поле. Не проиграет «Амкар» и в этот раз.
АРСЕНАЛ — РОСТОВ
6 мая. Тула. Стадион «Арсенал». 16.30 (НАШ ФУТБОЛ).
Судья: Николаев (Москва).
СОСТАВЫ КОМАНД. Вариант «СЭ»
ПОТЕРИ
«Арсенал»: Берхамов (травма).
«Ростов»: Джанаев (травма).
ПОД СОМНЕНИЕМ
«Арсенал»: Сунзу.
«Ростов»: Гранат, Калачев, Меваля.
НОВОСТИ КОМАНД
· Под вопросом выход на поле защитника Сунзу, замененного по ходу матча прошлого тура
· Тульский клуб примет участие в запланированном на 27 мая
· «Ростов» наряду с «Краснодаром» и рядом зарубежных клубов значится в числе претендентов на 19-летнего нападающего Одея, который является лучшим бомбардиром чемпионата Нигерии.
· Игроком апреля болельщики признали голкипера Медведева.
· На игру в Тулу отправились возобновившие тренировки Калачев и Гранат.
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ
«Оружейники» выиграли четыре из пяти последних домашних матчей, не пропустив в них ни одного мяча и забив восемь. На этом отрезке победил в Туле только «Локомотив».
Если вынести за скобки лишь номинального гостевой матч с «Томью», команда Курбана Бердыева не забивает на чужих полях с 18 сентября, когда состоялся матч с «Краснодаром» (1:2).
ЦИТАТЫ
Владислав РЫЖКОВ, полузащитник «Арсенала»:
— Налаживается быт команды: мы летаем чартерами, живем в хороших отелях, вовремя получаем зарплату. Далеко не все команды РФПЛ могут этим похвастаться. Все условия создаются, все претензии по поводу игры можем предъявлять только к себе. Наша цель на оставшуюся часть сезона — остаться в РФПЛ. Если мы ее выполним, возможно, уже в следующем году будем решать другие задачи.
Иван ДАНИЛЬЯНЦ, главный тренер «Ростова»:
— Поздравлений Медведеву не было. Эту часть выполнили за нас наши болельщики, скандировавшие его фамилию и снявшие бремя отмечания с нас. Мы смотрим в первую очередь на командные достижения, а личные успехи — это не столь значимый фон. Конечно, каждый в команде рад за Никиту, но это не повод чтобы
ПРОГНОЗ
Сергей ВЕДЕНЕЕВ, бывший защитник «Зенита», ЦСКА и «Крыльев Советов»:
0:0 Ростовчане хороши в обороне, а «Арсеналу» проигрывать нельзя. Думаю, ничья с командой Бердыева туляков устроит.
Сергей ЯРЕМЕНКО, корреспондент «СЭ»:
0:0 «Ростов» не очень удачно играет на выезде. После трех домашних побед подряд команда Бердыева потеряет очки в Туле. Но Медведев снова не пропустит.
СПАРТАК — ТОМЬ
6 мая. Москва. Стадион «Открытие Арена». 19.00 (НАШ ФУТБОЛ. Матч ТВ).
Судья: Сухой (Люберцы).
СОСТАВЫ КОМАНД. Вариант «СЭ»
ПОТЕРИ
«Спартак»: Макеев (травма).
«Томь»: Кузнецов (травма).
ПОД СОМНЕНИЕМ
«Спартак»: -
«Томь»: Баляйкин, Соболев.
НОВОСТИ КОМАНД
· Проданы все билеты на следующий домашний матч «Спартака» с «Тереком». Сегодня ожидается более 40 тысяч зрителей.
· Нападающий
· Турецкий «Трабзонспор» проявляет интерес сразу к нескольким игрокам из РФПЛ, среди которых значатся спартаковцы Таски и Попов.
· По итогам голосования болельщиков лучшим футболистом «Томи» в апреле признал полузащитник Пугин. Забивший 2 мяча в четырех турах футболист получил 42 процента голосов. Вслед за ним расположились голкипер Мелихов.
· Валерий Петраков выразил готовность продолжить работу в «Томи», однако ситуация прояснится лишь после встречи с губернатором области.
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ
Восемь побед подряд одержал на «Открытие Арене» «Спартак». Единственный раз
«Томь» восемь раз встречалась со «Спартаком» в столице и проиграла все поединки. При этом сибиряки в позапрошлом туре прервали серию из пяти гостевых поражений.
ЦИТАТЫ
Сердар ТАСКИ, защитник «Спартака»:
— Титулы — это причина, по которым мы играем в футбол. Если я завоюю чемпионство со «Спартаком», это будет красивая история. Для профессионала важно играть в Лиге чемпионов. Я давно не принимал в ней участия, так что, вполне возможно, останусь в клубе до 2018 года. А может, и дольше.
Алексей ПУГИН, полузащитник «Томи»:
— В чемпионате России можно играть с любой командой. ЦСКА играл со «Спартаком», и если бы забил в самом начале, то все могло бы сложиться иначе. Играть можно со всеми, но как сложится игра — никто не знает. Слабые стороны есть у каждой команды, в том числе и у «Спартака». Наша задача — их нащупать.
ПРОГНОЗ
Сергей ВЕДЕНЕЕВ, бывший защитник «Зенита», ЦСКА и «Крыльев Советов»:
3:0 Здесь все ясно. «Спартак» победит крупно. Может быть,
Сергей ЯРЕМЕНКО, корреспондент «СЭ»:
4:1 Дети Петракова не смогут составить конкуренцию без пяти минут чемпиону. Однако без боя не сдадутся — на один гол в ворота Реброва томичи вполне способны, но Промес и компания забьют больше.
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