«Спартак» крупно выиграет, ЦСКА и «Ростов» рискуют оступиться

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АМКАР — ЦСКА

6 мая. Пермь. Стадион «Звезда». 14.00 (НАШ ФУТБОЛ. Матч ТВ).

Судья: К. Левников (Санкт-Петербург).

СОСТАВЫ КОМАНД. Вариант «СЭ»

ПОТЕРИ

«Амкар»: Йовичич (дисквалификация).

ЦСКА: Дзагоев (травма), Еременко, Тошич (дисквалификации).

ПОД СОМНЕНИЕМ

«Амкар»: Огуде, Шаваев.

ЦСКА: —.

НОВОСТИ КОМАНД

· «Амкар» уже с 11 мая начинает продажу абонементов на сезон-2017/18. Никогда прежде пермский клуб не делал этого столь рано, обосновав решение комфортом болельщиков, которые смогут осуществить покупку до начала летнего сезона отпусков. В день старта продаж болельщики смогут пообщаться с игроками и тренерами команды.

· Дисквалифицированный КДК РФС на два матча амкаровец Йовичич за два часа до сегодняшней игры встретится с болельщиками красно-черных в клубном фан-шопе.

· В Пермь ЦСКА отправился без хавбека Дзагоева.

· Лучшим игроком месяца болельщики армейцев признали голкипера Акинфеева.

· В сферу интересов «Трабзонспора» попали полузащитники Натхо и Тошич, у которого заканчивается контракт с армейцами. Кроме того, в Бразилии утверждают, что сам ЦСКА интересуется 23-летним бразильским нападающим Сассой из «Ботафого».

· Наставник молодежного состава армейцев Александр Гришин летом оставит свой пост.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

Пермяки выиграли у ЦСКА два последних домашних матча, не пропустив в них ни одного мяча (1:0, 2:0).

Армейцы не могут обыграть пермскую команду в последних двух поединках, пропустив в них по два гола (0:2, 2:2).

ЦИТАТЫ

Гаджи ГАДЖИЕВ, главный тренер «Амкара»:

— Контракт предложен. Исполнительный директор Денис Маслов на словах озвучил его содержание, но я его еще не читал. У нас очень важные матчи в чемпионате, сосредоточен на работе. Хотелось бы, чтобы у клуба и команды были более серьезные притязания — не просто думать о сохранении места в премьер-лиге или борьбе за десятые места, а оказывать серьезную конкуренцию ведущим клубам России. Для этого необходимо ориентироваться не только на тех игроков, кого «Амкар» готовит сам. Частично вопрос комплектования состава должен закрываться за счет приобретения футболистов, готовых усилить команду здесь и сейчас. Не просто войти в коллектив, а усилить игру.

Игорь АКИНФЕЕВ, вратарь ЦСКА:

— Сейчас же трибуны к вратарю стали очень близко. И ты столько всякого про себя слышишь. И про себя, и про родителей, и про семью, и про жену. И ты даже не думаешь про себя: «За что?» Я никогда этот вопрос не задавал и не задаю. Просто понимаешь, что это — болото. Трясина, из которой хочется побыстрее вылезти. А голосов все больше — и ты осознаешь, что это уже никакой не праздник и тебе хочется побыстрей, чтобы 90-я минута наступила и уехать побыстрее отсюда.

Потому что ты не понимаешь больше людей — они не болеют за свою команду, они болеют лично против меня. Это не закаляет, я просто, видно, поднадоел всем. И это, наверное, хорошо. Потому что когда у тебя за спиной эта стена из раздраженных болельщиков, ты понимаешь, что чего-то стоишь в жизни.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 27, 6.05.2017, 14:00 -:- Амкар ЦСКА

ПРОГНОЗ

Сергей ВЕДЕНЕЕВ, бывший защитник «Зенита», ЦСКА и «Крыльев Советов»:

0:1 Пермяки сейчас выглядят хуже, чем в первом круге. У ЦСКА тоже есть проблемы, но класс игроков скажется.

Сергей ЯРЕМЕНКО, корреспондент «СЭ»:

1:1 Армейцам жизненно необходимо побеждать в Перми, чтобы догнать «Зенит» в гонке за Лигу чемпионов. Но команда Гаджи Гаджиева за весь чемпионат лишь однажды уступила на своем поле. Не проиграет «Амкар» и в этот раз.

АРСЕНАЛ — РОСТОВ

6 мая. Тула. Стадион «Арсенал». 16.30 (НАШ ФУТБОЛ).

Судья: Николаев (Москва).

СОСТАВЫ КОМАНД. Вариант «СЭ»

ПОТЕРИ

«Арсенал»: Берхамов (травма).

«Ростов»: Джанаев (травма).

ПОД СОМНЕНИЕМ

«Арсенал»: Сунзу.

«Ростов»: Гранат, Калачев, Меваля.

НОВОСТИ КОМАНД

· Под вопросом выход на поле защитника Сунзу, замененного по ходу матча прошлого тура из-за рассечения головы.

· Тульский клуб примет участие в запланированном на 27 мая рок-фестивале «Битва за Нашествие». Футболисты «оружейников» разыграют среди гостей призы от «Арсенала», а также сыграют в футбол со всеми желающими.

· «Ростов» наряду с «Краснодаром» и рядом зарубежных клубов значится в числе претендентов на 19-летнего нападающего Одея, который является лучшим бомбардиром чемпионата Нигерии.

· Игроком апреля болельщики признали голкипера Медведева.

· На игру в Тулу отправились возобновившие тренировки Калачев и Гранат.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

«Оружейники» выиграли четыре из пяти последних домашних матчей, не пропустив в них ни одного мяча и забив восемь. На этом отрезке победил в Туле только «Локомотив».

Если вынести за скобки лишь номинального гостевой матч с «Томью», команда Курбана Бердыева не забивает на чужих полях с 18 сентября, когда состоялся матч с «Краснодаром» (1:2).

ЦИТАТЫ

Владислав РЫЖКОВ, полузащитник «Арсенала»:

— Налаживается быт команды: мы летаем чартерами, живем в хороших отелях, вовремя получаем зарплату. Далеко не все команды РФПЛ могут этим похвастаться. Все условия создаются, все претензии по поводу игры можем предъявлять только к себе. Наша цель на оставшуюся часть сезона — остаться в РФПЛ. Если мы ее выполним, возможно, уже в следующем году будем решать другие задачи.

Иван ДАНИЛЬЯНЦ, главный тренер «Ростова»:

— Поздравлений Медведеву не было. Эту часть выполнили за нас наши болельщики, скандировавшие его фамилию и снявшие бремя отмечания с нас. Мы смотрим в первую очередь на командные достижения, а личные успехи — это не столь значимый фон. Конечно, каждый в команде рад за Никиту, но это не повод чтобы как-то феерично это отмечать.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 27, 6.05.2017, 16:30 -:- Арсенал Т Ростов

ПРОГНОЗ

Сергей ВЕДЕНЕЕВ, бывший защитник «Зенита», ЦСКА и «Крыльев Советов»:

0:0 Ростовчане хороши в обороне, а «Арсеналу» проигрывать нельзя. Думаю, ничья с командой Бердыева туляков устроит.

Сергей ЯРЕМЕНКО, корреспондент «СЭ»:

0:0 «Ростов» не очень удачно играет на выезде. После трех домашних побед подряд команда Бердыева потеряет очки в Туле. Но Медведев снова не пропустит.

СПАРТАК — ТОМЬ

6 мая. Москва. Стадион «Открытие Арена». 19.00 (НАШ ФУТБОЛ. Матч ТВ).

Судья: Сухой (Люберцы).

СОСТАВЫ КОМАНД. Вариант «СЭ»

ПОТЕРИ

«Спартак»: Макеев (травма).

«Томь»: Кузнецов (травма).

ПОД СОМНЕНИЕМ

«Спартак»: -

«Томь»: Баляйкин, Соболев.

НОВОСТИ КОМАНД

· Проданы все билеты на следующий домашний матч «Спартака» с «Тереком». Сегодня ожидается более 40 тысяч зрителей.

· Нападающий красно-белых Мельгарехо может вернуться в «Бенфику», которая готова взять парагвайца в годичную аренду.

· Турецкий «Трабзонспор» проявляет интерес сразу к нескольким игрокам из РФПЛ, среди которых значатся спартаковцы Таски и Попов.

· По итогам голосования болельщиков лучшим футболистом «Томи» в апреле признал полузащитник Пугин. Забивший 2 мяча в четырех турах футболист получил 42 процента голосов. Вслед за ним расположились голкипер Мелихов.

· Валерий Петраков выразил готовность продолжить работу в «Томи», однако ситуация прояснится лишь после встречи с губернатором области.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

Восемь побед подряд одержал на «Открытие Арене» «Спартак». Единственный раз красно-белые потеряли очки дома в сентябрьском матче с «Уфой» (0:1).

«Томь» восемь раз встречалась со «Спартаком» в столице и проиграла все поединки. При этом сибиряки в позапрошлом туре прервали серию из пяти гостевых поражений.

ЦИТАТЫ

Сердар ТАСКИ, защитник «Спартака»:

— Титулы — это причина, по которым мы играем в футбол. Если я завоюю чемпионство со «Спартаком», это будет красивая история. Для профессионала важно играть в Лиге чемпионов. Я давно не принимал в ней участия, так что, вполне возможно, останусь в клубе до 2018 года. А может, и дольше.

Алексей ПУГИН, полузащитник «Томи»:

— В чемпионате России можно играть с любой командой. ЦСКА играл со «Спартаком», и если бы забил в самом начале, то все могло бы сложиться иначе. Играть можно со всеми, но как сложится игра — никто не знает. Слабые стороны есть у каждой команды, в том числе и у «Спартака». Наша задача — их нащупать.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 27, 6.05.2017, 19:00 -:- Спартак М Томь

ПРОГНОЗ

Сергей ВЕДЕНЕЕВ, бывший защитник «Зенита», ЦСКА и «Крыльев Советов»:

3:0 Здесь все ясно. «Спартак» победит крупно. Может быть, красно-белые забьют и больше трех голов, но я поставлю на 3:0.

Сергей ЯРЕМЕНКО, корреспондент «СЭ»:

4:1 Дети Петракова не смогут составить конкуренцию без пяти минут чемпиону. Однако без боя не сдадутся — на один гол в ворота Реброва томичи вполне способны, но Промес и компания забьют больше.