Аутсайдер стоит на пути «Спартака» к титулу чемпиона России по футболу
МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Три матча в Перми, Туле и Москве пройдут в субботу в 27-м туре чемпионата России по футболу. «Спартак» принимает аутсайдера «Томь», а ЦСКА проведет гостевую встречу с пермским «Амкаром».
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«Спартаку» до чемпионского титула осталось набрать всего четыре очка, три из которых
Неделю назад спартаковцы победили ЦСКА (2:1), фактически гарантировав себе титул, а в случае успеха в матче с сибиряками «Спартак» гарантирует себе второе место и участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. В главном еврокубке
При определенных раскладах «Спартак» может стать чемпионом страны уже в воскресенье — если победит «Томь», а «Зенит» потеряет очки в домашнем матче с «Тереком». В любом случае, победа над сибиряками приблизит «Спартак» к долгожданному трофею на расстояние вытянутой руки.
В первом круге «Спартак» не без труда обыграл томичей в гостях со счетом 1:0 благодаря мячу Фернандо, однако из футболистов, выходивших в ноябре в основном составе сибиряков, в команде остался лишь защитник Евгений Баляйкин. Субботний матч пройдет на «Открытие-Арене» в Москве, начало — 19:00 мск. Главный арбитр — Алексей Сухой из подмосковных Люберец.
ЦСКА расстается с титулом
Программа 27-го тура откроется в 14:00 мск в Перми, где на стадионе «Звезда» местный «Амкар» примет ЦСКА. Армейцы уже в субботу могут сложить с себя чемпионские полномочия — в случае вечерней победы «Спартака» или если сами не сумеют обыграть «Амкар». Для ЦСКА задача на последние матчи — опередить «Зенит» и получить путевку в Лигу чемпионов, при этом конкуренты из
Однако с тех пор «Амкар» не может победить в семи матчах подряд, потерпев и первое домашнее поражение в чемпионате — от «Краснодара» со счетом 0:2. «Амкар» потерял даже теоретические шансы на четвертое место и путевку в Лигу Европы, так что в оставшихся матчах уральцы рассчитывают не опуститься ниже девятого места, чего с командой не случалось с 2008 года.
В первом круге подопечные Гаджи Гаджиева сумели отобрать у армейцев очки в Москве, сыграв со счетом 2:2. Все голы были забиты в первом тайме — на мячи Сергея Игнашевича и Зорана Тошича ответили Геогрий Джикия и Михаил Костюков. Дисквалифицированный Тошич и перешедший в «Спартак» Джикия своим командам в предстоящей игре не помогут.
Главный арбитр матча — Кирилл Левников из Санкт- Петербурга. У хозяев двухматчевый штраф отбывает защитник Бранко Йовичич.
«Ростов» дождался Граната
В 16:30 мск тульский «Арсенал» сыграет против «Ростова». Хозяева в 26 сыгранных матчах чемпионата забили лишь 14 голов — меньше всех в лиге, гости пропустили 12 мячей — и этому показателю также нет равных. Голкипер «Ростова» Никита Медведев не пропускает уже 10 матчей подряд, установив рекорд чемпионатов России.
Три весенних матча за пределами
Тулякам же необходима только победа — подопечные Сергея Кирьякова находятся на предпоследнем месте, но имеют шанс разом опередить и «Оренбург», и «Крылья Советов». Матч пройдет на стадионе «Арсенал», главный арбитр — Алексей Николаев из Москвы. В первом круге «Ростов» одержал над тульским клубом самую крупную свою победу в чемпионате — 4:1, когда дублем отметился Александр Ерохин, еще по мячу забили Сердар Азмун и Дмитрий Полоз. Гол престижа на счету Никиты Бурмистрова.
27-й тур продолжится в воскресенье, когда сыграют «Оренбург» — «Краснодар», «Рубин» — «Уфа» и «Зенит» — «Терек». В понедельник встречаются «Урал» — «Крылья Советов» и «Анжи» — «Локомотив».
После 26 сыгранных матчей «Спартак» лидирует, набрав 60 очков. 52 очка у «Зенита», 50 очков набрал ЦСКА.
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