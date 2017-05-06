Аутсайдер стоит на пути «Спартака» к титулу чемпиона России по футболу

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«Спартаку» до чемпионского титула осталось набрать всего четыре очка, три из которых красно-белые могут раздобыть в ближайшей встрече с занимающей последнее место «Томью». Сибиряки сохраняют лишь теоретические шансы остаться в премьер-лиге, однако команда, где в обороне собраны 20-летние футболисты с 18-летним голкипером Александром Мелиховым, перестала проигрывать с разгромными счетами, хотя очков практически не набирает. Лишь в предыдущей гостевой встрече с «Анжи» томичи едва не совершили сенсацию, упустив победу на последних секундах (3:3).

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 27, 6.05.2017, 19:00 -:- Спартак М Томь

Неделю назад спартаковцы победили ЦСКА (2:1), фактически гарантировав себе титул, а в случае успеха в матче с сибиряками «Спартак» гарантирует себе второе место и участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. В главном еврокубке красно-белые в последний раз играли в 2012 году, заняв последнее место в группе.

При определенных раскладах «Спартак» может стать чемпионом страны уже в воскресенье — если победит «Томь», а «Зенит» потеряет очки в домашнем матче с «Тереком». В любом случае, победа над сибиряками приблизит «Спартак» к долгожданному трофею на расстояние вытянутой руки.

В первом круге «Спартак» не без труда обыграл томичей в гостях со счетом 1:0 благодаря мячу Фернандо, однако из футболистов, выходивших в ноябре в основном составе сибиряков, в команде остался лишь защитник Евгений Баляйкин. Субботний матч пройдет на «Открытие-Арене» в Москве, начало — 19:00 мск. Главный арбитр — Алексей Сухой из подмосковных Люберец.

ЦСКА расстается с титулом

Программа 27-го тура откроется в 14:00 мск в Перми, где на стадионе «Звезда» местный «Амкар» примет ЦСКА. Армейцы уже в субботу могут сложить с себя чемпионские полномочия — в случае вечерней победы «Спартака» или если сами не сумеют обыграть «Амкар». Для ЦСКА задача на последние матчи — опередить «Зенит» и получить путевку в Лигу чемпионов, при этом конкуренты из Санкт-Петербурга в марте в Перми проиграли со счетом 0:2.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 27, 6.05.2017, 14:00 -:- Амкар ЦСКА

Однако с тех пор «Амкар» не может победить в семи матчах подряд, потерпев и первое домашнее поражение в чемпионате — от «Краснодара» со счетом 0:2. «Амкар» потерял даже теоретические шансы на четвертое место и путевку в Лигу Европы, так что в оставшихся матчах уральцы рассчитывают не опуститься ниже девятого места, чего с командой не случалось с 2008 года.

В первом круге подопечные Гаджи Гаджиева сумели отобрать у армейцев очки в Москве, сыграв со счетом 2:2. Все голы были забиты в первом тайме — на мячи Сергея Игнашевича и Зорана Тошича ответили Геогрий Джикия и Михаил Костюков. Дисквалифицированный Тошич и перешедший в «Спартак» Джикия своим командам в предстоящей игре не помогут.

Главный арбитр матча — Кирилл Левников из Санкт- Петербурга. У хозяев двухматчевый штраф отбывает защитник Бранко Йовичич.

«Ростов» дождался Граната

В 16:30 мск тульский «Арсенал» сыграет против «Ростова». Хозяева в 26 сыгранных матчах чемпионата забили лишь 14 голов — меньше всех в лиге, гости пропустили 12 мячей — и этому показателю также нет равных. Голкипер «Ростова» Никита Медведев не пропускает уже 10 матчей подряд, установив рекорд чемпионатов России.

Три весенних матча за пределами Ростова-на-Дону южане завершили нулевыми ничьими, и этот результат в Туле команду не устроит — от идущего четвертым «Краснодара» ростовчане отстают всего на три очка, надеясь вновь выступить в Лиге Европы. Тренерский штаб «Ростова» вновь рассчитывает на Владимира Граната и Тимофея Калачева, которые восстановились после травм.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 27, 6.05.2017, 16:30 -:- Арсенал Т Ростов

Тулякам же необходима только победа — подопечные Сергея Кирьякова находятся на предпоследнем месте, но имеют шанс разом опередить и «Оренбург», и «Крылья Советов». Матч пройдет на стадионе «Арсенал», главный арбитр — Алексей Николаев из Москвы. В первом круге «Ростов» одержал над тульским клубом самую крупную свою победу в чемпионате — 4:1, когда дублем отметился Александр Ерохин, еще по мячу забили Сердар Азмун и Дмитрий Полоз. Гол престижа на счету Никиты Бурмистрова.

27-й тур продолжится в воскресенье, когда сыграют «Оренбург» — «Краснодар», «Рубин» — «Уфа» и «Зенит» — «Терек». В понедельник встречаются «Урал» — «Крылья Советов» и «Анжи» — «Локомотив».

После 26 сыгранных матчей «Спартак» лидирует, набрав 60 очков. 52 очка у «Зенита», 50 очков набрал ЦСКА.