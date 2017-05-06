Медведев в погоне за тысячей

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

0 побед на чужом поле одержал в текущем чемпионате «Ростов» (+0=5−6, мячи 4−10). Единственный гостевой успех желто-синих был достигнут во встрече с «Томью», прошедшей на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону. В последний раз ростовчане выиграли в другом городе в начале августа 2016 года — в Брюсселе у «Андерлехта» (2:0).

1 встречу в весенней части чемпионата выиграл «Амкар» (+1=4−4, мячи 8−12). В 19-м туре пермяки одолели дома «Зенит» (1:0), после чего четыре раза завершили матчи вничью и трижды уступили, пропустив столько же, сколько в 17 осенних турах.

2 крупные волевые победы одержал в чемпионате-2016/17 «Терек», повторив рекорд турнира, принадлежавший «Спартаку». Грозненцы дважды разобрались с «Уралом» (4:1 и 5:2), а красно-белые в 2006 году по разу с «Зенитом» (4:1) и «Амкаром» (4:1).

4 раза в последних шести гостевых матчах «Терек» отнимал очки у «Зенита» (+2=2−2, мячи 5−6). В 2010 и 2011 годах встречи на «Петровском» завершились со счетом 0:0, а в 2012-м и 2014-м грозненцы были сильнее (2:0 и 3:1 соответственно). Стоит напомнить, что питерцам нельзя терять очки в 27-м туре, чтобы остаться в чемпионской гонке.

6 раз в 12 матчах в Перми «Амкар» не позволял ЦСКА забить (+3=6−3, мячи 11−11). Причем в двух последних встречах красно-черные добились сухих побед (1:0 в 2015-м, 2:0 в 2016-м).

7 последних игр между «Уралом» и «Крыльями Советов» завершились вничью (мячи 8−8). Всего команды встретились в чемпионате 15 раз, поделив очки в 10 случаях (+3=10−2, мячи 19−15 в пользу «Урала»).

8 побед в 26 турах одержал «Локомотив». Чтобы избежать худшего результата в российской истории подопечным Юрия Семина нужно в четырех оставшихся матчах добиться успеха трижды. По 11 выигрышей было у железнодорожников в сезонах-2007 и 2014/15.

9 раз за время выступления в элитном дивизионе «Томь» приезжала в гости к «Спартаку» и не смогла увезти из Москвы хотя бы ничью (+0=0−9, мячи 7−24). Ближе всего к успеху томичи были в 2007 году, но в последние 10 минут пропустили два мяча и уступили 2:3.

10 минимальных побед одержали в чемпионате-1997 «Крылья Советов». Этот результат до сих пор остается рекордным. Однако уже в ближайшем туре этот результат могут повторить «Спартак» и «Уфа», выигравшие со счетом 1:0 по девять раз.

13 туров не может забить лучший бомбардир «Терека» Беким Балай. Молчание албанского форварда, отличившегося восемь раз в 12 матчах, началось после дубля ворота «Зенита» и длится уже полгода.

19 побед одержал в 26 турах «Спартак». Если красно-белые выиграют в оставшихся матчах, то повторят клубный рекорд, установленный в 1999 году. Дома спартаковцы добились успеха в 12 поединках из 13 (клубный рекорд — 14 в сезонах-1993, 1996 и 1997).

48 минут осталось отыграть на ноль Никите Медведеву, чтобы стать первым в истории российского футбола голкипером, не пропускавшим на протяжении 1000 минут. Сейчас рекордная сухая 22-летнего голкипера составляет 952 минуты.

99 побед есть у «Терека» в чемпионатах России (+99=77−134, мячи 316−399). В матче против «Зенита» грозненцы могут отметить два юбилея: стать 14-й командой, выигравшей 100 раз, и 15-й, пропустившей 400 голов.

199 поражений в гостевых матчах потерпели «Крылья Советов» (+64=108−199, мячи 298−570). В понедельник самарцы могут стать первой командой, уступившей на выезде 200 раз. У «Ростова» 187 гостевых неудач.

366-й матч в чемпионатах страны проведет Игорь Акинфеев. Голкипер ЦСКА выйдет на 11-е место в списке гвардейцев, обойдя Константина Зырянова. После этого из 11 лидеров по проведенным встречам можно будет символическую команду, играющую по схеме 3−5−2 (Акинфеев — Шемберас, Игнашевич, В. Березуцкий — Аджинджал, Семшов — Семак, Лоськов, Есипов — Лебеденко, Кириченко).

427 минут не пропускает вратарь «Краснодара» Андрей Синицын. В матче против «Оренбурга» 28-летний голкипер может превзойти клубный рекорд, принадлежащий Станиславу Крицюку (462 минуты).