Болельщики признали полузащитника Димитрова лучшим футболистом «Урала» в апреле

Димитров набрал в опросе 63 голоса, опередив всего на один голос вратаря Николая Заболотного. Третье место занял нападающий Владимир Ильин (57 голосов).

Димитров в апреле принял участие в четырех матчах «Урала», отметившись голевой передачей в победном матче 22-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (2:0).