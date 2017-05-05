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5 мая 2017, 22:02 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Болельщики признали полузащитника Димитрова лучшим футболистом «Урала» в апреле

МОСКВА, 5 мая — Р-Спорт. Болгарский полузащитник Николай Димитров признан болельщиками лучшим футболистом екатеринбургского «Урала» в апреле, сообщается на официальном сайте клуба.

Димитров набрал в опросе 63 голоса, опередив всего на один голос вратаря Николая Заболотного. Третье место занял нападающий Владимир Ильин (57 голосов).

Димитров в апреле принял участие в четырех матчах «Урала», отметившись голевой передачей в победном матче 22-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (2:0).

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