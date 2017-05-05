Гранат и Калачев в составе «Ростова» полетели на матч с «Арсеналом»
В составе «Ростова» на матч 27-го тура чемпионата России против «Арсенала» отправились защитник Владимир Гранат и полузащитник Тимофей Калачев, информирует Don24.ru. Оба футболиста полностью оправились от своих повреждений.
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Напомним, Гранат получил тяжелую травму — перелом ключицы — в домашнем матче Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (1:1), а Калачев повредил колено в недавней встрече чемпионата России против «Спартака» (3:0).
Напомним, что игра «Арсенал» — «Ростов» состоится в субботу, 6 апреля, и начнется в 16.30 по московскому времени.
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