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5 мая 2017, 21:22 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Гранат и Калачев в составе «Ростова» полетели на матч с «Арсеналом»

В составе «Ростова» на матч 27-го тура чемпионата России против «Арсенала» отправились защитник Владимир Гранат и полузащитник Тимофей Калачев, информирует Don24.ru. Оба футболиста полностью оправились от своих повреждений.

В составе Ростова на матч 27-го тура чемпионата России против Арсенала отправились защитник Владимир Гранат и полузащитник Тимофей <span class=error>Калачев</span>. Увеличить
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Напомним, Гранат получил тяжелую травму — перелом ключицы — в домашнем матче Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (1:1), а Калачев повредил колено в недавней встрече чемпионата России против «Спартака» (3:0).

Напомним, что игра «Арсенал» — «Ростов» состоится в субботу, 6 апреля, и начнется в 16.30 по московскому времени.

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