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5 мая 2017, 19:38 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Болельщики признали Акинфеева лучшим игроком ЦСКА в апреле

Болельщики ЦСКА признали голкипера и капитана Игоря Акинфеева лучшим игроком команды в апреле, сообщает официальный сайт красно-синих.

Болельщики ЦСКА признали голкипера и капитана Игоря Акинфеева лучшим игроком команды в апреле сообщает официальный сайт <nobr>красно-синих.</nobr> Увеличить
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Вратарь принял участие во всех играх «армейцев» в прошедшем месяце и был признан лучшим по итогам матчей с «Уфой» (2:0), в котором отразил пенальти, и со «Спартаком» (1:2). Акинфеев уже в четвёртый раз в сезоне становится лучшим по итогам месяца. По итогам голосования среди болельщиков Акинфеев набрал 38% голосов.

Вторым стал защитник Алексей Березуцкий, на третьей строчке — нападающий Витиньо.

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