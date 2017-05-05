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5 мая 2017, 18:11 | Футбол: Премьер-лига | Lenta.Ru

Африканский форвард «Спартака» рассказал о слезах по ночам после перехода в клуб

Нападающий «Спартака» Зе Луиш признался, что плакал по ночам после перехода в московский клуб летом 2015 года. Слова форварда из Кабо-Верде приводит пресс-служба красно-белых.

Нападающий Спартака Зе <span class=error>Луиш</span> признался что плакал по ночам после перехода в московский клуб летом 2015 года. Слова форварда из <nobr>Кабо-Верде</nobr> приводит <nobr>пресс-служба</nobr> <nobr>красно-белых.</nobr> Увеличить
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«Поначалу было много негативных эмоций. Непонимание того, что происходит. Другая страна. Холод. Отчаяние. Плакал ночами. Потом еще узнал, что у дочери проблемы со здоровьем.

В один прекрасный момент просто хотел махнуть рукой: ребята, собираю чемоданы и уезжаю, больше не могу. Семья переубедила", — сказал Зе Луиш, а также заявил, что сейчас все наладилось, он счастлив в составе красно-белых.

Нападающий перешел в «Спартак» из португальской «Браги». В текущем сезоне РФПЛ на счету 26-летнего форварда 5 голов в 18 матчах. За четыре тура до финиша красно-белые занимают первое место с 60 очками. У идущего вторым «Зенита» 52 балла.

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