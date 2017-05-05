Африканский форвард «Спартака» рассказал о слезах по ночам после перехода в клуб

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«Поначалу было много негативных эмоций. Непонимание того, что происходит. Другая страна. Холод. Отчаяние. Плакал ночами. Потом еще узнал, что у дочери проблемы со здоровьем.

В один прекрасный момент просто хотел махнуть рукой: ребята, собираю чемоданы и уезжаю, больше не могу. Семья переубедила", — сказал Зе Луиш, а также заявил, что сейчас все наладилось, он счастлив в составе красно-белых.