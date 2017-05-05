Африканский форвард «Спартака» рассказал о слезах по ночам после перехода в клуб
Нападающий «Спартака» Зе Луиш признался, что плакал по ночам после перехода в московский клуб летом 2015 года. Слова форварда из
Кабо-Верде приводит пресс-служба красно-белых.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Поначалу было много негативных эмоций. Непонимание того, что происходит. Другая страна. Холод. Отчаяние. Плакал ночами. Потом еще узнал, что у дочери проблемы со здоровьем.
В один прекрасный момент просто хотел махнуть рукой: ребята, собираю чемоданы и уезжаю, больше не могу. Семья переубедила", — сказал Зе Луиш, а также заявил, что сейчас все наладилось, он счастлив в составе
Нападающий перешел в «Спартак» из португальской «Браги». В текущем сезоне РФПЛ на счету 26-летнего форварда 5 голов в 18 матчах. За четыре тура до финиша
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter