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5 мая 2017, 16:07 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Спартак» разгромил «Томь» в молодёжном первенстве, уступая после первого тайма

В российском молодёжном первенстве завершился матч 27-го тура между «Спартаком» и «Томью».

Встреча проходила в Москве и завершилась в пользу красно-белых — 5:1. Напомним, что в первом круге в матче между этими командами была зафиксирована ничья (0:0).

На перерыв «Спартак» ушёл, уступая в счёте. Николай Зарубин вывел «Томь» вперёд на 27-й минуте — 1:0. В начале второго тайма «Спартак» сумел не только сравнять счёт, но и повести.

На 46-й минуте отличился Владлен Бабаев, а через две минуты забил Егор Никулин — 2:1. Почин одноклубников поддержали Даниил Горовых (64) и Солтмурад Бакаев (71), а довершил разгром на 92-й минуте Пётр Володкин — 5:1.

Благодаря победе «Спартак» вышел на первое место, сравнявшись по очкам с ЦСКА, но «армейцев» игра в запасе. 6 мая москвичи сыграют на выезде против «Амкара».

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