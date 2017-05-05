Гаджиев vs Гончаренко. Семин vs «Анжи». Поможет ли «Терек» «Спартаку» и ЦСКА? Интриги 27-го тура РФПЛ

АМКАР — ЦСКА

Прогноз Winline — П1 6.10 — Н 3.38 — П2 1.61.

Магия пермской «Звезды» разрушена «Краснодаром», который нанес хозяевам первое за год домашнее поражение. Однако это касается исключительно конкретной впечатляющей серии, тогда как другая — куда менее продолжительная — по-прежнему не прервана. Речь о том, что в последнее время уральцы — не самый удобный для ЦСКА соперник. В двух предыдущих чемпионатах армейцы покидали Пермь на щите, проиграв обе встречи всухую (0:1, 0:2). Плюс, «Амкар» не уступал красно-синим в двух последних поединках, забивая при этом по два мяча (2:0, 2:2). В общем, пока еще действующему чемпиону придется постараться, чтобы наконец-то уложить неуступчивого оппонента на лопатки. Тем более, в первом круге ветеран нашего тренерского цеха Гаджи Гаджиев с работавшим тогда в «Уфе» Виктором Гончаренко сыграл вничью.

АРСЕНАЛ — РОСТОВ

Прогноз Winline — П1 3.92 — Н 3.01 — П2 2.03.

Сражающийся за спасение аутсайдер против претендента на попадание в еврокубки, снова мечтающего играть против «МЮ», «Баварии», «Аякса» и «Атлетико». Мотивация у всех запредельная, а исход — непредсказуем. Да, проигравший всухую четыре из пяти последних домашних матчей «Арсенал» разбирался с равными по классу, а «Локомотивом» был разбит. Однако непобедимые в родных стенах ростовчане с непробиваемым рекордсменом Медведевым на посту номер один не идеальны на чужих полях. Три кряду гостевых поединка они завершили нулевыми ничьими, и, если вынести за скобки лишь номинально выездной матч с «Томью», не забивают за пределами Ростова с 18 сентября, когда было проиграно южное дерби «Краснодару» (1:2).

СПАРТАК — ТОМЬ

Прогноз Winline — П1 1.03 — Н 11.0 — П2 47.0.

«Томь» в прошлом туре удивила, прервав в Махачкале серию из пяти гостевых поражений и забив за 90 минут лишь на один мяч меньше, чем в предыдущих тринадцати выездных поединках. Но будем объективны — в предстоящей встрече вопросы вызывает только счет, с которым «Спартак» обязан одерживать девятую подряд победу на «Открытие Арене». И концентрация, с которой выйдет на поле команда Массимо Карреры, способная при определенных раскладах стать чемпионом уже в этом туре. Не будем забывать и историю, ведь даже в более тучные годы сибиряки были для красно-белых самым желанным гостем, проиграв все восемь встреч в столице.

ОРЕНБУРГ — КРАСНОДАР

Прогноз Winline — П1 3.53 — Н 3.09 — П2 2.11.

Думается, у многих в памяти остался один из самых ярких поединков первого круга в исполнении этих команд. Да, тогда случился конфликт Роберта Евдокимова с журналистами, а гостей обвиняли в многочисленных затяжках времени, однако сам футбол в исполнении обоих соперников получился зрелищным. «Оренбург» не поплыл даже после двух быстрых голов, ответив на них тремя точными ударами. И ведь не скажешь, что «Краснодар» этого не ждал, потому что за месяц до этого в кубковой игре он взял верх только в дополнительное время. 3:2, 3:3… Каким же будет продолжение, да еще и во встрече команд, в последних турах критиковавших судейские решения?

РУБИН — УФА

Прогноз Winline — П2 1.89 — Н 3.06 — П2 4.46.

Принципиальный матч географических соседей. Не с такой историей, как у хоккейных «Ак Барса» и «Салавата Юлаева», но все равно выходящий за рамки рядовых поединков. В футбольной премьер-лиге перевес в данной паре на стороне Казани, которая при трех ничьих одержала две победы. Требуется третья, иначе «Рубин» практически со стопроцентной вероятностью завершит чемпионат ниже «Уфы», что при сравнении бюджетов будет выглядеть унизительно. Добавьте сюда прошлое становившегося в Казани чемпионом России Сергея Семака. С такими вводными футбол может получиться интересным, чему должны поспособствовать и долгожданные победы обоих соперников в минувшем туре.

ЗЕНИТ — ТЕРЕК

Прогноз Winline — П1 1.34 — Н 4.54 — П2 8.75.

Первый матч на «Арене Санкт-Петербург» получился резонансным, причем в меньшей степени это касалось собственно качества игры. Какой получится новая встреча, в которой беспроигрышная домашняя серия «Зенита» может вырасти до юбилейной цифры 25? Сейчас у команды Мирчи Луческу в активе 17 побед и 7 ничьих. Между тем, «Терек» может похвастаться двумя кряду победами над сине-бело-голубыми, причем в них игроки грозненцев сделали три дубля. И если Рыбус теперь выступает за «Лион», то Балай и Митришев на месте, а в прошлом туре дуплетом выстрелил набравший форму Мбенг. Удастся ли кому-то из них забить первый гостевой мяч на новой зенитовской арене, да еще и помочь «Спартаку» уже в этом туре отпраздновать завоевание чемпионского титула, а ЦСКА — вернуть себе второе место?

УРАЛ — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ

Прогноз Winline — П1 2.56 — Н 2.94 — П2 2.87.

Главный вопрос этой игры — как «шмели» переживут драматичное поражения в финале Кубка России. Есть у этой игры и подтекст, ведь история расставания Вадима Скрипченко с клубом из Екатеринбурга наделала немало шума. Точнее даже не она сама, а оперативное трудоустройство специалиста в Самаре, где он дебютировал как раз в игре с «Уралом». Президент «шмелей» Григорий Иванов на тренера тогда обиделся, и хотя время лечит, рядовым этот матч быть не может. Кстати, у «Крыльев» после возвращения в премьер-лигу уральцы не выигрывали, а пять из шести очных матчей, включая три последних, завершились вничью.

АНЖИ — ЛОКОМОТИВ

Прогноз Winline — П1 2.76 — Н 2.99 — П2 2.61.

Еще одна игра с нерядовым сюжетом, ведь в прошлом сезоне Юрий Семин после неудач на старте чемпионата покинул пост главного тренера «Анжи», а теперь возвращается в Дагестан на белом коне в качестве обладателя Кубка России. Расставались стороны цивилизованно и со словами благодарности, однако некоторая недосказанность осталась. В первом круге Юрий Павлович махачкалинцев не пожалел, разгромив их в Черкизове со счетом 4:0. Теперь его ждет новый визит в Каспийск, где «Локомотив» в прошлый раз выиграл, причем один из самых титулованных отечественных тренеров занимал место на скамейке хозяев. Теперь интересно, как Семин сыграет на «Анжи Арене» в качестве гостя.