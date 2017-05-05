Гаджиев vs Гончаренко. Семин vs «Анжи». Поможет ли «Терек» «Спартаку» и ЦСКА? Интриги 27-го тура РФПЛ
«СЭ» выделяет главные интриги 27-го тура чемпионата России.
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АМКАР — ЦСКА
Прогноз Winline — П1 6.10 — Н 3.38 — П2 1.61.
Магия пермской «Звезды» разрушена «Краснодаром», который нанес хозяевам первое за год домашнее поражение. Однако это касается исключительно конкретной впечатляющей серии, тогда как другая — куда менее продолжительная —
АРСЕНАЛ — РОСТОВ
Прогноз Winline — П1 3.92 — Н 3.01 — П2 2.03.
Сражающийся за спасение аутсайдер против претендента на попадание в еврокубки, снова мечтающего играть против «МЮ», «Баварии», «Аякса» и «Атлетико». Мотивация у всех запредельная, а исход — непредсказуем. Да, проигравший всухую четыре из пяти последних домашних матчей «Арсенал» разбирался с равными по классу, а «Локомотивом» был разбит. Однако непобедимые в родных стенах ростовчане с непробиваемым рекордсменом Медведевым на посту номер один не идеальны на чужих полях. Три кряду гостевых поединка они завершили нулевыми ничьими, и, если вынести за скобки лишь номинально выездной матч с «Томью», не забивают за пределами Ростова с 18 сентября, когда было проиграно южное дерби «Краснодару» (1:2).
СПАРТАК — ТОМЬ
Прогноз Winline — П1 1.03 — Н 11.0 — П2 47.0.
«Томь» в прошлом туре удивила, прервав в Махачкале серию из пяти гостевых поражений и забив за 90 минут лишь на один мяч меньше, чем в предыдущих тринадцати выездных поединках. Но будем объективны — в предстоящей встрече вопросы вызывает только счет, с которым «Спартак» обязан одерживать девятую подряд победу на «Открытие Арене». И концентрация, с которой выйдет на поле команда Массимо Карреры, способная при определенных раскладах стать чемпионом уже в этом туре. Не будем забывать и историю, ведь даже в более тучные годы сибиряки были для
ОРЕНБУРГ — КРАСНОДАР
Прогноз Winline — П1 3.53 — Н 3.09 — П2 2.11.
Думается, у многих в памяти остался один из самых ярких поединков первого круга в исполнении этих команд. Да, тогда случился конфликт Роберта Евдокимова с журналистами, а гостей обвиняли в многочисленных затяжках времени, однако сам футбол в исполнении обоих соперников получился зрелищным. «Оренбург» не поплыл даже после двух быстрых голов, ответив на них тремя точными ударами. И ведь не скажешь, что «Краснодар» этого не ждал, потому что за месяц до этого в кубковой игре он взял верх только в дополнительное время. 3:2, 3:3… Каким же будет продолжение, да еще и во встрече команд, в последних турах критиковавших судейские решения?
РУБИН — УФА
Прогноз Winline — П2 1.89 — Н 3.06 — П2 4.46.
Принципиальный матч географических соседей. Не с такой историей, как у хоккейных «Ак Барса» и «Салавата Юлаева», но все равно выходящий за рамки рядовых поединков. В футбольной
ЗЕНИТ — ТЕРЕК
Прогноз Winline — П1 1.34 — Н 4.54 — П2 8.75.
Первый матч на «Арене Санкт-Петербург» получился резонансным, причем в меньшей степени это касалось собственно качества игры. Какой получится новая встреча, в которой беспроигрышная домашняя серия «Зенита» может вырасти до юбилейной цифры 25? Сейчас у команды Мирчи Луческу в активе 17 побед и 7 ничьих. Между тем, «Терек» может похвастаться двумя кряду победами над
УРАЛ — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
Прогноз Winline — П1 2.56 — Н 2.94 — П2 2.87.
Главный вопрос этой игры — как «шмели» переживут драматичное поражения в финале Кубка России. Есть у этой игры и подтекст, ведь история расставания Вадима Скрипченко с клубом из Екатеринбурга наделала немало шума. Точнее даже не она сама, а оперативное трудоустройство специалиста в Самаре, где он дебютировал как раз в игре с «Уралом». Президент «шмелей» Григорий Иванов на тренера тогда обиделся, и хотя время лечит, рядовым этот матч быть не может. Кстати, у «Крыльев» после возвращения в
АНЖИ — ЛОКОМОТИВ
Прогноз Winline — П1 2.76 — Н 2.99 — П2 2.61.
Еще одна игра с нерядовым сюжетом, ведь в прошлом сезоне Юрий Семин после неудач на старте чемпионата покинул пост главного тренера «Анжи», а теперь возвращается в Дагестан на белом коне в качестве обладателя Кубка России. Расставались стороны цивилизованно и со словами благодарности, однако некоторая недосказанность осталась. В первом круге Юрий Павлович махачкалинцев не пожалел, разгромив их в Черкизове со счетом 4:0. Теперь его ждет новый визит в Каспийск, где «Локомотив» в прошлый раз выиграл, причем один из самых титулованных отечественных тренеров занимал место на скамейке хозяев. Теперь интересно, как Семин сыграет на «Анжи Арене» в качестве гостя.
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