Лунёва сравнили с боксёром. Репортаж с тренировки «Зенита»

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Сегодня «Зенит» открыл двери своей базы в Удельном парке, а голкипер Андрей Лунёв и главный тренер Мирча Луческу ответили на вопросы прессы. Начало открытой тренировки задержалось более чем на полчаса, видимо, румын как обычно проводил с командой длительное собрание. На занятии отсутствовал продолжающий залечивать травму Александр Кокорин, а вот пропустивший игру в Томске Йоан Молло вернулся в общую группу.

Луческу по традиции предложил журналистам самим выбрать того, с кем они хотят поговорить. Правда, лишь с третьего раза понял, что представители СМИ просят Лунёва. Во время интервью голкипера не обошлось без фирменных шуточек со стороны Артёма Дзюбы, который сравнил Лунёва с известным российским боксёром Денисом Лебедевым. «Он на Лебедева похож. Скажи им, чего Кличко не хватило!» — крикнул на бегу центрфорвард.

Лунёв: «Признание приятно, но главное показывать стабильную игру»

— Как готовитесь к игре с «Тереком»?

— Мы разбирали матч, который «Зенит» проиграл в Грозном. Посмотрели, как действует «Терек», но ничего особенного в подготовке нет.

— Вы играли с «Тереком» за «Уфу». Чем запомнилась команда Рашида Рахимова?

— Это крепкая команда, да и коллектив там хороший. Костяк у них устоявшийся. Несколько лет в одном составе выходят. «Терек» всегда располагается в середине таблицы, старается бороться за место в Европе. Нас ждёт непростой матч, но мы играем дома — это преимущество «Зенита». Оторвались от ЦСКА, мотивация у нас запредельная.

— Как настроение в команде?

— Мы выиграли в последнем туре, надо продолжать в том же духе. «Зенит» должен решать поставленные задачи. Ещё есть теоретические шансы на чемпионство, вполне возможно, что «Спартак» потеряет очки, но самое важное для нас — попасть в Лигу чемпионов.

— Вам дали приз лучшего игрока месяца в «Зените». Какие чувства в связи этим?

— Пока не дали (смеётся). Конечно, признание приятно. Я стараюсь делать своё дело и рад, что это оценивается. Хотя для меня индивидуальные награды не принципиальны. Главное, показывать стабильную игру.

— Ощущаете себя уже твёрдым «первым номером» команды?

— Нет. Хорошо, что играю. Стараюсь делать свою работу на максимуме. Надеюсь, всё так будет идти и дальше.

Луческу: «Из-за глупых ошибок судей мы потеряли где-то восемь очков»

— Мистер, планируете тренироваться на новом стадионе перед игрой с «Тереком»?

— Не думаю, что мы там проведём тренировку. Я сегодня поеду на стадион «Санкт-Петербург» и посмотрю поле. Вряд ли что-то кардинально изменилось, поскольку этому не способствовали погодные условия. Будем надеяться, что оно лучше, чем в прошлый раз.

Я даже обратился к руководству клуба с просьбой перенести матч с «Краснодаром» на «Петровский», если газон не будет подходить нашей игре. Но мне ответили, что это невозможно, так как мы обязаны провести две игры на новом стадионе. Это ещё и тест перед Кубком Конфедераций. Уверен, что в первые 15−20 минут встречи поле будет в хорошем состоянии, пока не начнёт рваться. Трава там молодая, это нормальное явление. Конечно, такие поля больше в пользу команд, которые обороняются. Я предупредил своих ребят на теоретическом занятии о том, что будут потери, ошибки технического характера. Они должны не обращать на это внимание и сразу вступать в борьбу. Меньше думать о газоне, а больше о своих обязанностях.

Хотелось бы, чтобы наши болельщики понимали: если будут элементарные ошибки, то это не из-за того, что плохо сыграл футболист, а просто мешает газон. С «Уралом» мы много ошибались, часто прощали соперника в завершающей стадии атак, однако в большинстве случаев это было именно из-за поля, особенно в концовке.

— Что скажете о состоянии Александра Кокорина?

— Он ещё не восстановился до конца. Попробовал работать в общей группе, провёл одну полную тренировку, но дальше не смог. Сейчас занимается по индивидуальной программе.

— Какого рода травмы у Ивана Новосельцева?

— Мышечные. Мы пытаемся его полностью восстановить. Новосельцеву остаётся только ждать подготовительный период, где у команды будет много товарищеских матчей, и там показать свою мощь и силу. К сожалению, из-за травм он потерял очень многое в течение этого года.

— Как нужно сыграть, чтобы не повторился сценарий матча в Грозном?

— Считаю, там была несложная игра. Мы сами перевели её в такое состояние, допускали детские ошибки, которые приводили к голам «Терека». «Зенит» очень быстро открыл счёт, контролировал игру. В какой-то мере сказалось давление с трибуны, крики через рупор.

Уверен, второй матч по характеру будет похож на первый. Между «Зенитом» и «Тереком» большое соперничество в последние годы. В составе этой команды восемь игроков выше 180 сантиметров. Многие выступают в национальных сборных. Не зря «Терек» находится высоко и претендует на Лигу Европы. Обладая высококлассными футболистами, они меняют тактику и состав, но это не влияет на качество их игры.

— Что думаете по поводу заявления «Краснодара» относительно судейства в РФПЛ?

— Сложно комментировать это заявление. Если я где-то протестую, то стараюсь свои слова аргументировать конкретными моментами, которые мешали нам набирать очки. Глупые ошибки судей забрали у «Зенита» где-то в районе восьми очков. Я не говорил, что что-то было сделано преднамеренно, лишь обращал внимание на ошибки. Никто не может сказать, что я был неправ в тем или иных эпизодах, поскольку у меня есть аргументы. Может быть, рука Дмитрия Комбарова в матче «Спартак» — «Зенит» поменяла бы всё. Вот только об этом эпизоде почти никто не говорил и не обсуждал его.

— В Турции пишут, что вы собираетесь продолжить карьеру в «Галатасарае». Это правда?

— Наверное, кто-то наблюдал за моей карьерой в «Шахтёре». В конце каждого сезона писали, что я возглавлю два турецких клуба, которые не становились чемпионами. Конечно, мне приятно, видимо, я оставил какой-то след, но это всё история.

Сейчас придумали, что я в Турции буду работать вместе с сыном. Ничего из сказанного не соответствует действительности. Турецкие журналисты любят высасывать информацию из пальца. Они приходили на тренировку, жали мне руку, фотографировались, а на следующий день появлялось целое интервью со мной, хотя я ни с кем не разговаривал. У них там очень высокая конкуренция: живут 14 миллионов футбольных болельщиков, поэтому в Стамбуле много спортивных газет. Меня это не беспокоит.