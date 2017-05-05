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5 мая 2017, 13:55 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Билялетдинов заявил, что точно не останется в «ФК «Рубин» на следующий сезон

МОСКВА, 5 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Полузащитник казанского «Рубина» Динияр Билялетдинов не будет продлевать контракт с клубом на следующий сезон. Об этом футболист рассказал ТАСС.

В текущем сезоне полузащитник не провел ни одного матча в составе казанского клуба. Увеличить
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Контракт 32-летнего полузащитника с «Рубином» истекает по окончанию сезона — 2016/17. В конце февраля клуб, по словам спортивного директора Ильгиза Фахриева, планировал расстаться с игроком. При этом был предметный интерес со стороны ряда команд из Казахстана, однако Билялетдинов в итоге остался в составе казанцев.

«Пока не готов говорить относительного своего будущего, все узнаете летом, есть определенный интерес. Могу ли остаться в “Рубине”? Совершенно точно не останусь», — сказал Билялетдинов.

В текущем сезоне полузащитник не провел ни одного матча в составе «Рубина». Летом ряд футболистов команды, включая Билялетдинова, написал жалобу руководству клуба в связи с неучастием в тренировочных сборах команды. Позднее клуб опубликовал заявление, в котором было сказано, что данная жалоба является давлением на команду.

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